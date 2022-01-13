13.01.2022 16:47 Дмитрий Колоней

Против коронавируса помогут кислоты конопли - результат исследования

К этому выводу пришли исследователи из США.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Medical press, к интересным результатам пришли исследователи университета штата Орегон. Исследование, которым руководил Ричард ван Бримен, ученый из Глобального инновационного центра конопли штата Орегон, Фармацевтического колледжа и Института Линуса Полинга, выявило, что пара каннабиноидных кислот связывается с шиповидным белком SARS-CoV-2, блокируя критический этап в процессе, который вирус использует для заражения людей.

Лабораторные тесты показали, что каннабигероловая и каннабидиоловая кислоты конопли оказались способны предотвращать заражение человека шиповидным белком коронавируса, вызывающего COVID-19, упреждать проникновение вируса в эпителиальные клетки человека.

Эти каннабиноидные кислоты в большом количестве содержится в конопле и во многих экстрактах конопли. Это не наркотические вещества и они не содержат психоактивных ингредиентов марихуаны, поэтому безопасны для людей. Исследование показало, что они были одинаково эффективны против всех вариантов SARS-CoV-2, включая варианты Дельта и Омикрон.