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01.01.2022  15:40   Дмитрий Колоней

Коронавирус: японцы создают пожизненную вакцину от ковида

Разработкой препарата занимается Токийский институт медицинских наук.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Japan Times, исследователи, возглавляемые профессором Митинори Кохарой ведут активные разботки вакцины от COVID-19 с пожизненным иммунитетом. 
 
Ученые, взяли за основу проверенную вакцину против оспы. Этот вектор вакцин наиболее мощный среди существующих, пот мнению научного мира. Исследователи из страны Восходящего Солнца создают рекомбинантный (комбинированный) вирус осповакцины, содержащий спайковый белок вируса SARS-CoV-2.
 
В целом у этой вакцины сразу три преимущества
  1. Пожизненный иммунитет против коронавируса
  2. Небольшие побочные эффекты при применении
  3. Не требует особых способов транспортировки и хранения
Первую и вторую фазы клинических испытаний вакцины Кохары проведут в первой половине 2023 года.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что ученые создали жевательную резинку против COVID-19 и вакцину, которую можно вдыхать
 
Источник:   Japan Times
 Тэги:  коронавирус, вакцинация, харьков, япония, пожизненная вакцин, ковид, covid-19, кислород
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