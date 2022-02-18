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18.02.2022  19:59   Дмитрий Колоней

Долгое лечение от коронавируса: в чем причина

Ответ на этот вопрос дали испанские ученые.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на  Коронавирус Инфо. испанские ученые провели исследование, прийдя к выводу, который, по их версии, объясняет затяжное лечение коронавирусной инфекции, при которой недомогание сопровождается множеством симптомов, часто не связываемых с ковидом. 
     
По предположению ученых длительный недуг связан с повреждением блуждающего нерва.
 
Именно такая медицинская проблема может вызвать появляющиеся при затянувшемся выздоровлении симптомы:  
 
  1. диарея,
  2. слабость дыхательных мышц,
  3. дисфагия (проблемы глотания),
  4. кислотный рефлюкс,
  5. тахикардия,
  6. головокружение,
  7. дисфония (нарушение частоты, силы и тембра голоса),
  8. изменения в уровне артериального давления.

 

Источник:   Коронавирус Инфо
 Тэги:  коронавирус, блуждающий нерв, харьков, ковид, covid-19
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