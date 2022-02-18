18.02.2022 19:59 Дмитрий Колоней
Долгое лечение от коронавируса: в чем причина
Ответ на этот вопрос дали испанские ученые.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь
на Коронавирус Инфо. испанские ученые провели исследование, прийдя к выводу, который, по их версии, объясняет затяжное лечение коронавирусной инфекции, при которой недомогание сопровождается множеством симптомов, часто не связываемых с ковидом.
По предположению ученых длительный недуг связан с повреждением блуждающего нерва.
Именно такая медицинская проблема может вызвать появляющиеся при затянувшемся выздоровлении симптомы:
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диарея,
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слабость дыхательных мышц,
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дисфагия (проблемы глотания),
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кислотный рефлюкс,
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тахикардия,
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головокружение,
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дисфония (нарушение частоты, силы и тембра голоса),
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изменения в уровне артериального давления.
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