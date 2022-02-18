18.02.2022 19:16 Дмитрий Колоней

Смертельное ДТП на проспекте Гагарина: родителей Коли Харьковского будут судить

Сообщено о подозрении родителям Николая Харьковского, судимого за смертельное ДТП на проспекте Гагарина.



Прокуратура

Как сообщает РЕДПОСТ ссылаясь на Прокуратуру, сообщено о подозрении родителям Николая Харковского, судимого за смертельное ДТП на проспекте Гагарина в злостном невыполнении установленных законом обязанностей по уходу за ребенком. (ст. 166 УК Украины).

Установлено, что с ноября 2019 по октябрь 2021 несовершеннолетний парень совершил ряд административных и уголовных правонарушений:

26 октября 2021 года в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в ​​г. Харькове произошло столкновение автомобиля Chevrolet Aveo, которым управлял 58-летний мужчина, и автомобиля Infiniti под управлением 16-летнего водителя, который двигался на красный сигнал. светофора. В результате аварии водитель автомобиля «Chevrolet Aveo» погиб на месте. Трое пассажиров Infiniti получили телесные повреждения. В ноябре 2019 несовершеннолетний, находясь в одном из харьковских супермаркетов, устроил стрельбу. Во время конфликта с матерью и братом своей одноклассницы, он выстрелил в них, травмировав. По постановлению суда к несовершеннолетнему применены принудительные меры воспитательного характера и переданы под наблюдение матери до достижения им совершеннолетия. Однако, не выполняя требования суда, мать систематически уезжала за границу, из-за чего сын оставался без присмотра. Досудебное расследование проводят следователи Следственного управления ГУНП в Харьковской области.

Родителям Николая Харьковского грозит ограничение свободы от двух до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Напомним, ранее мы писалои о том, что вечером 26 октября 2021 года на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло смертельное ДТП : 16-летний Николай Харьковский за рулем Infiniti на огромной скорости выехав на красный свет, врезался в автомобиль Chevrolet, 58-летний водитель которого погиб на месте.

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