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18.02.2022  18:55   Дмитрий Колоней

ДТП: под Харьковом перевернулся грузовой автомобиль (видео)

Об аварии под Харьковом сообщают очевидцы.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в пригороде Харькова произошла авария с грпузовым автомобилем. Груженая дровами машина перевернулась в Васищево. Подробностей о причинах аварии и потрадавших в ней пока нет.
 
 

Напомним, ранее мы писали о том, что утром 17 февраля на перекрёстке улицы Лосевской и проспекта Тракторостроителей столкнулись Lanos и фуры MAN. Авария заняла сразу две полосы, что привело к практически мгновенному образованию автомобильной пробки.

 
 
 

 

Тэги:  дтп, авария, харьков, перевернулся грузовик
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