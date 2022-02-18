ДТП: под Харьковом перевернулся грузовой автомобиль (видео)

Об аварии под Харьковом сообщают очевидцы.
Напомним, ранее мы писали о том, что утром 17 февраля на перекрёстке улицы Лосевской и проспекта Тракторостроителей столкнулись Lanos и фуры MAN. Авария заняла сразу две полосы, что привело к практически мгновенному образованию автомобильной пробки.
Комментариев: 0
Избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-либо переубедить. Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха.
Последний рабочий день недели начнется пасмурно, только в вечеру тучи разойдутся. Будет дождливо и тепло, днем усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Ежегодно 18 февраля отмечается День батарейки.
влажность:
давление:
ветер: