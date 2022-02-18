ДТП: под Харьковом перевернулся грузовой автомобиль (видео)

Напомним, ранее мы писали о том, что утром 17 февраля на перекрёстке улицы Лосевской и проспекта Тракторостроителей столкнулись Lanos и фуры MAN. Авария заняла сразу две полосы, что привело к практически мгновенному образованию автомобильной пробки.