14.02.2022 08:08 Рита Парфенова

ДТП: под Харьковом ВАЗ превратился в кучу металлолома (видео)

В вечернем ДТП в Песочине под Харьковом пострадали водитель и пассажир легковушки.

Вечером, 13 февраля, в районе поста в Песочине произошло сильное ДТП, передает РЕДПОСТ.



По словам очевидцев, ВАЗ 2110 врезался в стоявшую фуру.



Легковушка сильно измята. По неофициальным данным, в аварии пострадали водитель и пассажир авто «Жигули».



«Пассажир вышел своим ходом, водителю повезло чуть меньше. Обоих забрали на скорых живыми…», – прокомментировал аварию один из местных пабликов.

Официальная информация уточняется.

Напомним, 12 февраля около 14:08 на трассе «Харьков-Лозовая» возле города Мерефа произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля марки «Toyota» не справился с управлением, перевернулся и допустил столкновение с автомобилями марки «Renault Trafic» и «ВАЗ-21099».