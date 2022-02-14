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14.02.2022  08:08   Рита Парфенова

ДТП: под Харьковом ВАЗ превратился в кучу металлолома (видео)

В вечернем ДТП в Песочине под Харьковом пострадали водитель и пассажир легковушки.

Вечером, 13 февраля, в районе поста в Песочине произошло сильное ДТП, передает РЕДПОСТ.

По словам очевидцев, ВАЗ 2110 врезался в стоявшую фуру.

Легковушка сильно измята. По неофициальным данным, в аварии пострадали водитель и пассажир авто «Жигули».

«Пассажир вышел своим ходом, водителю повезло чуть меньше. Обоих забрали на скорых живыми…», – прокомментировал аварию один из местных пабликов.

Официальная информация уточняется.

Напомним, 12 февраля около 14:08 на трассе «Харьков-Лозовая» возле города Мерефа произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля марки «Toyota» не справился с управлением, перевернулся и допустил столкновение с автомобилями марки «Renault Trafic» и «ВАЗ-21099».

Тэги:  дтп, харьков
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