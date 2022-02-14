14.02.2022 08:18 Рита Парфенова

Проверьте себя: на судьбу влияет день недели, в который человек родился

Многочисленные народные приметы утверждают, что на формирование особенностей характера любого человека оказывает большое влияние день недели, когда он появился на свет.

Древние народы считали, что момент рождения накладывает большой отпечаток на характер человека и его образ жизни. Они были убеждены, что каждому из дней недели покровительствует определенная планета, поэтому все появившиеся на свет в пределах одних суток в чем-то похожи друг на друга. Joinfo.com предлагает проверить, так ли это на самом деле, передает РЕДПОСТ.

Понедельник

Понедельником правит Луна — как небесное светило переменчиво по своей природе, так и люди, рожденные в эти дни. На их поведение наибольшее влияние оказывают именно эмоции, а чувства становятся важнейшим элементом жизни. Рожденным в первый день недели очень важно всегда иметь прочный фундамент и поддержку в жизни — как со стороны семьи и друзей, так и деловых партнеров, от которых они черпают все свои силы и энергию. Народная молва считает, что в году случаются три особенно несчастливых понедельника: первый в апреле, второй в августе и последний — в декабре.

Вторник

День назван в честь Марса, который, по верованиям древних римлян, был богом войны. Эта красная планета приносит большую силу людям, рожденным во вторник. Как правило, они наделены боевым духом и огромной силой воли, весьма настойчивы в достижении своих целей и практически никогда не сдаются. Правда, чрезмерное влияние Марса порою приносит рожденным во второй день недели слишком много беспокойства: они склонны к нервозности и не очень хорошо переносят стрессовые ситуации.

Среда

Третьему дню недели благоприятствует Меркурий, который был римским богом путешествий, торговли и науки. Именно благодаря его воздействию люди, рожденные под покровительством этой планеты, очень умны, красноречивы и имеют сильное влияние на других людей. К минусам появившихся на свет в среду можно отнести излишнее любопытство и некоторую нестабильность: они буквально нуждаются в постоянных вызовах со стороны, чтобы активно действовать.

Четверг

По четвергам правит Юпитер, известный в мифологии как бог грома и дождя, также являющийся символом оптимизма и хорошего настроения. Такие черты — несомненная часть личности и характера людей, родившихся в четвертый день недели. Еще им более всего свойственны свобода мысли и духа. Поскольку у них развита сильная потребность в независимости, они редко слишком долго задерживаются на одном месте.

Пятница

День планеты Венеры — символа красоты, любви и комфорта. Под ее покровительством рождаются, как правило, чувствительные и творческие люди, обладающие несомненными артистическими способностями и склонные к романтическим фантазиям. Многие именинники пятницы предпочитают жить в своем собственном мире и часто характеризуются идеалистическими взглядами на окружающую действительность.

Суббота

Суббота проходит под влиянием Сатурна, который в римской мифологии является богом земледелия и урожая, а также сыном Матери-Земли. Благодаря воздействию этой планеты, рожденным в субботу людям свойственны практичность, рациональность и зрелость.Они точно знают, чего хотят, с раннего возраста и изначально кажутся гораздо серьезнее многих своих сверстников. Им легко дается планирование и целеполагание, поэтому любой свой шаг, особенно серьезный, они предварительно обдумывают. Сомнения их тоже посещают, но они умеют в любом предложении находить рациональное зерно, поэтому легко решаются на позитивные изменения.

Воскресенье

Воскресенье — это период, на который больше всего влияет Солнце. Народные поверья утверждают: жизнь рожденных в последний день недели будет состоять из череды благоприятных событий. Большинство появившихся на свет в воскресенье весьма харизматичны, жизнерадостны и оптимистичны. Их уникальность проявляется в том, что они находятся в постоянном поиске необычного и подвергают сомнению любые общепринятые нормы. Впрочем, не только день появления на свет, но и число рождения человека влияет на то, как складывается его жизнь. Нумерологи утверждают, что оно способно придать каждой личности определенные черты и очень сильно повлиять на формирование характера.



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