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14.02.2022  08:18   Рита Парфенова

Проверьте себя: на судьбу влияет день недели, в который человек родился

Многочисленные народные приметы утверждают, что на формирование особенностей характера любого человека оказывает большое влияние день недели, когда он появился на свет.

На судьбу влияет день недели, в который человек родился

Древние народы считали, что момент рождения накладывает большой отпечаток на характер человека и его образ жизни. Они были убеждены, что каждому из дней недели покровительствует определенная планета, поэтому все появившиеся на свет в пределах одних суток в чем-то похожи друг на друга. Joinfo.com предлагает проверить, так ли это на самом деле, передает РЕДПОСТ.

Понедельник

Понедельником правит Луна — как небесное светило переменчиво по своей природе, так и люди, рожденные в эти дни. На их поведение наибольшее влияние оказывают именно эмоции, а чувства становятся важнейшим элементом жизни. Рожденным в первый день недели очень важно всегда иметь прочный фундамент и поддержку в жизни — как со стороны семьи и друзей, так и деловых партнеров, от которых они черпают все свои силы и энергию. Народная молва считает, что в году случаются три особенно несчастливых понедельника: первый в апреле, второй в августе и последний — в декабре.

Вторник

День назван в честь Марса, который, по верованиям древних римлян, был богом войны. Эта красная планета приносит большую силу людям, рожденным во вторник. Как правило, они наделены боевым духом и огромной силой воли, весьма настойчивы в достижении своих целей и практически никогда не сдаются. Правда, чрезмерное влияние Марса порою приносит рожденным во второй день недели слишком много беспокойства: они склонны к нервозности и не очень хорошо переносят стрессовые ситуации.

Среда

Третьему дню недели благоприятствует Меркурий, который был римским богом путешествий, торговли и науки. Именно благодаря его воздействию люди, рожденные под покровительством этой планеты, очень умны, красноречивы и имеют сильное влияние на других людей. К минусам появившихся на свет в среду можно отнести излишнее любопытство и некоторую нестабильность: они буквально нуждаются в постоянных вызовах со стороны, чтобы активно действовать.

Четверг

По четвергам правит Юпитер, известный в мифологии как бог грома и дождя, также являющийся символом оптимизма и хорошего настроения. Такие черты — несомненная часть личности и характера людей, родившихся в четвертый день недели. Еще им более всего свойственны свобода мысли и духа. Поскольку у них развита сильная потребность в независимости, они редко слишком долго задерживаются на одном месте.

Пятница

День планеты Венеры — символа красоты, любви и комфорта. Под ее покровительством рождаются, как правило, чувствительные и творческие люди, обладающие несомненными артистическими способностями и склонные к романтическим фантазиям. Многие именинники пятницы предпочитают жить в своем собственном мире и часто характеризуются идеалистическими взглядами на окружающую действительность.

Суббота

Суббота проходит под влиянием Сатурна, который в римской мифологии является богом земледелия и урожая, а также сыном Матери-Земли. Благодаря воздействию этой планеты, рожденным в субботу людям свойственны практичность, рациональность и зрелость.Они точно знают, чего хотят, с раннего возраста и изначально кажутся гораздо серьезнее многих своих сверстников. Им легко дается планирование и целеполагание, поэтому любой свой шаг, особенно серьезный, они предварительно обдумывают. Сомнения их тоже посещают, но они умеют в любом предложении находить рациональное зерно, поэтому легко решаются на позитивные изменения.

Воскресенье

Воскресенье — это период, на который больше всего влияет Солнце. Народные поверья утверждают: жизнь рожденных в последний день недели будет состоять из череды благоприятных событий. Большинство появившихся на свет в воскресенье весьма харизматичны, жизнерадостны и оптимистичны. Их уникальность проявляется в том, что они находятся в постоянном поиске необычного и подвергают сомнению любые общепринятые нормы. Впрочем, не только день появления на свет, но и число рождения человека влияет на то, как складывается его жизнь. Нумерологи утверждают, что оно способно придать каждой личности определенные черты и очень сильно повлиять на формирование характера.

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Источник:   Joinfo.com
 Тэги:  приметы, день недели, харьков
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