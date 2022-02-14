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14.02.2022  08:29   Рита Парфенова

В Харькове отключат отопление и горячую воду в одном из районов: адреса

Подача отопления и горячего водоснабжения в части домов Холодногорского района будет временно прекращена во вторник, 15 февраля.


Фото из открытых источников

Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Харьковские тепловые сети", передает РЕДПОСТ.

Так, для проведения ремонтных работ по улице Ильинской, 2 с 9:00 до 19:00 15 февраля в Холодногорском районе будет отключено отопление в 38 жилых домах, 3 детских комбинатах, 3 школах, 2 лечебных заведениях и горячее водоснабжение в 22 жилых домах, 3 детских , ограниченных:

  • ул. Полтавский шлях,
  • ул. Тереховская,
  • ул. Озерянская,
  • ул. П. Болбочана,
  • ул. Кандаурова,
  • ул. Волонтёрская.

Напомним, по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением, жители города Харькова могут звонить на телефон круглосуточного многоканального колл-центра: 341-41-40, а также в районные филиалы КП «Харьковские тепловые сети». Кроме того, харьковчане могут подать заявки в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».

Источник:   КП ХТС
 Тэги:  отопление, отключение воды, харьков
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