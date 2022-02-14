14.02.2022 08:29 Рита Парфенова

В Харькове отключат отопление и горячую воду в одном из районов: адреса

Подача отопления и горячего водоснабжения в части домов Холодногорского района будет временно прекращена во вторник, 15 февраля.



Фото из открытых источников

Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Харьковские тепловые сети", передает РЕДПОСТ.

Так, для проведения ремонтных работ по улице Ильинской, 2 с 9:00 до 19:00 15 февраля в Холодногорском районе будет отключено отопление в 38 жилых домах, 3 детских комбинатах, 3 школах, 2 лечебных заведениях и горячее водоснабжение в 22 жилых домах, 3 детских , ограниченных:

ул. Полтавский шлях,

ул. Тереховская,

ул. Озерянская,

ул. П. Болбочана,

ул. Кандаурова,

ул. Волонтёрская.

Напомним, по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением, жители города Харькова могут звонить на телефон круглосуточного многоканального колл-центра: 341-41-40, а также в районные филиалы КП «Харьковские тепловые сети». Кроме того, харьковчане могут подать заявки в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».