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14.02.2022  08:34   Рита Парфенова

В пяти районах Харькова отключат холодную воду 14 февраля. Список адресов

В части домов пяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Московский район:

  • ул. Валентиновская (Блюхера), 24-б (п. №2, стояк),
  • ул. Гвардейцев Широнинцев, 9-б (п. №2, стояк) до 17:00 14 февраля.

Новобаварский район:

  • ул. Полтавский Шлях, 155 (п. №2, спаренный стояк),
  • пер. Титаренковский, 18 (стояк) до 17:00 14 февраля,
  • шоссе Григоровское (Комсомольское), 57-а (п. №4) до 20:00 14 февраля.

Слободской район:

  • ул. Ковтуна, 23 (п. №1, стояк) до 17:00 14 февраля.

Холодногорский район:

  • ул. Холодногорская, 11 (п. №6, стояк) до 17:00 14 февраля.

Шевченковский район:

  • пр. Победы, 72 (п. №6, стояк),
  • ул. 23 Августа, 60-а (п. №1, стояк) до 17:00 14 февраля,
  • пер. Товарищеский (ч/с),
  • ул. Аграрная (ч/с),
  • ул. Феодосийская (ч/с),
  • ул. Тобольская (ч/с),
  • ул. Клочковская, 226-а,б,
  • ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 64, 66,
  • ул. Новгородская, 2 (п. №4, стояк),
  • пер. Отакара Яроша, 11 (п. №1),
  • ул. Балакирева, 50-а (п. №1, стояк),
  • ул. 23 Августа, 59 (п. №1, стояк) до 20:00 14 февраля.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 13 февраля было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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