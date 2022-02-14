14.02.2022 08:34 Рита Парфенова

В пяти районах Харькова отключат холодную воду 14 февраля. Список адресов

В части домов пяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 24-б (п. №2, стояк),

ул. Гвардейцев Широнинцев, 9-б (п. №2, стояк) до 17:00 14 февраля.

Новобаварский район:

ул. Полтавский Шлях, 155 (п. №2, спаренный стояк),

пер. Титаренковский, 18 (стояк) до 17:00 14 февраля,

шоссе Григоровское (Комсомольское), 57-а (п. №4) до 20:00 14 февраля.

Слободской район:

ул. Ковтуна, 23 (п. №1, стояк) до 17:00 14 февраля.

Холодногорский район:

ул. Холодногорская, 11 (п. №6, стояк) до 17:00 14 февраля.

Шевченковский район:

пр. Победы, 72 (п. №6, стояк),

ул. 23 Августа, 60-а (п. №1, стояк) до 17:00 14 февраля,

пер. Товарищеский (ч/с),

ул. Аграрная (ч/с),

ул. Феодосийская (ч/с),

ул. Тобольская (ч/с),

ул. Клочковская, 226-а,б,

ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 64, 66,

ул. Новгородская, 2 (п. №4, стояк),

пер. Отакара Яроша, 11 (п. №1),

ул. Балакирева, 50-а (п. №1, стояк),

ул. 23 Августа, 59 (п. №1, стояк) до 20:00 14 февраля.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 13 февраля было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.