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19.01.2022  11:40   Виталий Хиневич

"Я не видела, как ее делали": дочь погибшего в ДТП на проспекте Гагарина пообщалась с журналистами

Дочь харьковчанина Игоря Носова, погибшего в результате ДТП на проспекте Гагарина, сомневается в результатах экспертизы.

ДТП
 
Во время общения с журналиста, дочь Игоря Носова усомнилась в результатах экспертизы, на основании которой выявили алкоголь в крови погибшего отца.
 
Женщина так же рассказала, что ее отец ехал в раковой день с района Основы и не ясно, как он мог, имея столько алкоголя в крови доехать "до точки своей смерти".
 
"Я не знаю, каким самообладанием должен обладать человек, как умело пить чтобы, дальше, чем район Основа, где находится его дом доехать до точки смерти. За папой были машины, перед папой были машины",- сообщила дочь Игоря Носова.
 
Кроме этого она отметила, что есть результат экспертизы, но она не видела, как ее делали. На прямой вопрос журналистов, верит ли она результату заключения экспертизы, потерпевшая ответила отрицательно.
 
Напомним, вечером 26 октября на перекрестке на проспекте Гагарина в Харькове произошло смертельное ДТП: 16-летний Николай Харьковский за рулем Infiniti на огромной скорости выехал на красный свет на перекресток и врезался в автомобиль Chevrolet, 58-летний водитель которого погиб на месте.
 
Тэги:  дтп, харьков
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