19.01.2022 11:48 Рита Парфенова

Выставка Гамлета Зиньковского открывается в Харькове

С 19 января по 13 февраля в Ермиловцентре пройдет выставка Гамлета Зиньковского «2/3».





Проект представляет 365 графических очерков 2021 года, созданных Гамлетом Зиньковским, передает РЕДПОСТ.



Это своеобразный дневник прошедшего года: один день, одна ситуация, одна работа. Серии традиционно совмещают графику с лаконичными высказываниями. А в названии выставки "2/3" затаились пропорции бумаги, выбранные Гамлетом для 365 графических очерков прошедшего года.



Открытие выставки состоится 19 января в 19:00 по адресу: площадь Свободы, 4, главный корпус ХНУ. Вход свободный с соблюдением карантинных норм.



Время работы выставки: вторник – воскресенье, 12:00 – 20:00.



Напомним, с 13 января по 5 февраля в галерее «Искусство Слобожанщины» проходит Всеукраинская художественная фотовыставка-конкурс «Натюрморт».