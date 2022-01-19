19.01.2022 11:53 Виталий Хиневич

"Бухим надо меньше ездить": Коля Харьковский ответил дочери погибшего в ДТП на Гагарина

В перерыве между судебным заседанием, дочь погибшего в ДТП на проспекте Гагарина Анастасия Носова спросила, зачем Коля Харьковский ей улыбается.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Суспільне".

Сообщается, что во время судебного перерыва, дочь погибшего в ДТП на проспекте Гагарина, спросила присутствующих людей, почему Харьковский ей улыбается. Адвокат Коли начала защищать подростка и попросила " не провоцировать".

В свою очередь обвиняемый подросток ответил в сторону дочери погибшего, в способ, чтобы она этого не слышала - "Бухим нужно меньше ездить".

Напомним, вечером 26 октября на перекрестке на проспекте Гагарина в Харькове произошло смертельное ДТП : 16-летний Николай Харьковский за рулем Infiniti на огромной скорости выехал на красный свет на перекресток и врезался в автомобиль Chevrolet, 58-летний водитель которого погиб на месте.