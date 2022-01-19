19.01.2022 11:55 Евгений Клочко

С особо «отличившимися» я буду говорить лично: Терехов пригрозил нерадивым предпринимателям

В городе мобилизуют усилия по уборке снега на магистралях, внутриквартальных дорогах, тротуарах и во дворах харьковчан.



РЕДПОСТ

Соответствующее поручение сегодня, 19 января, дал Харьковский городской голова Игорь Терехов на аппаратном совещании в мэрии, сообщает корреспондент РЕДПОСТ

Мэр отметил, что для этого коммунальные службы должны задействовать всю технику, которая находится в их распоряжении. Также необходимо усилить работу с субъектами предпринимательской деятельности, которые, согласно Правилам благоустройства территории города Харькова, обязаны очищать тротуары от снега и наледи.

«Я проехался по городу. Большинство магазинов, заведений общественного питания ничего не чистят. Такая же ситуация и на рынках, снег выгребают просто на проезжую часть. Я знаю, что работают комиссии, выписываются предписания. Однако, к сожалению, этого не достаточно.

Собирайте предпринимателей, проводите совещания. С особо «отличившимися» я буду говорить лично. Действовать нужно кардинально. У вас есть два дня, чтобы навести порядок в городе», - обратился мэр к руководителям профильных департаментов и коммунальных предприятий.

Как сообщили в КП «Дорремстрой», прошедшей ночью снег на улицах города расчищали 107 автомобилей. Сегодня в уборке задействовано 115 автомобилей и 160 дорожных рабочих. Кроме того, выполняется уборка придомовых территорий. По информации КП «Харьковблагоустройство», снег убирают 1500 дворовых рабочих, в работах задействована 81 единица техники и 56 средств малой механизации.