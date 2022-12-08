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08.12.2022  12:50   Рита Парфенова

Сніг у Харкові прибирають майже дві тисячи комунальників

На дорогах Харкова 8 грудня працюють 113 снігоприбиральних машин.


city.kharkov.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Шляхрембуд», у прибиранні снігу з проїжджої частини та тротуарів магістралей задіяно 129 працівників підприємства.

За інформацією Департаменту житлово-комунального господарства, прибудинкові території житлових будинків упорядковують 1800 робітників КП «Харківблагоустрій». В очищенні дворів та внутрішньоквартальних доріг від снігу задіяно 49 одиниць автотракторної техніки, 45 повітродувних засобів та 42 засоби малої механізації.

Крім того, 303 працівника СКП «Харківзеленбуд» прибирають пішохідні зони, парки, сквери та алеї. Для цього залучено 26 одиниць автотракторної техніки та 35 засобів малої механізації.

Нагадаємо, відбудова інфраструктури після «руського миру» триває у передмісті Харкова, Чугуївському, Ізюмському, Куп‘янському районах області.

Источник:   ХМР
 Тэги:  уборка снега, харьков
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