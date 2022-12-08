08.12.2022 12:40 Віталій Хінєвіч

У Харківській області проводять операцію «Новорічна ялинка»

Напередодні новорічних свят у місті Харків та Харківській області посилиться контроль за охороною лісів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державну екологічну інспекцію у Харківській області.

Повідомляється, що інспекція спільно з Харківським обласним управлінням лісового та мисливського господарства та поліцією області погоджено графік проведення операції «Новорічна ялинка», відповідно до якого будуть здійснювати заходи щодо охорони хвойних насаджень та виявлення факту незаконних рубок у лісових масивах.

Державна екологічна інспекція здійснить рейдові виїзди з метою здійснення контролю за перевезенням, заготівлею та реалізацією хвойних насаджень, запобігання незаконних рубок, у першу чергу на територіях селекційних плантацій та ділянок особливо цінних хвойних порід, а також лісових масивів, які примикають до населених пунктів, та об’єктах природно-заповідного фонду.

Заходи з виявлення правопорушників проводитимуться в місцях продажу новорічних дерев. Підприємці, які здійснюють транспортування і продаж новорічних дерев, повинні мати при собі накладну з лісництва, товарно-транспортну накладну, сертифікат радіаційного обстеження дерев, дозвіл на торгівлю з мокрою печаткою, а на зрізі кожного дерева повинен бути електронний чип зі штрих-кодом лісового господарства, де його виростили.

Також зазначається, що згідно з рішенням Харківської обласної військової адміністрацій місцевому населенню ліс не можна відвідувати.

На деокупованій території Харківської області досі залишається високий рівень мінної небезпеки. В цілому, в лісах України, які потрапили в зону військових дій може зустрічатися понад 50 різних видів вибухонебезпечних боєприпасів, які можусь загрожувати життю місцевого населення. Інформації про розмінування лісових насаджень на даний час немає.

Наразі більша частина зусиль піротехніків ДСНС зосереджена на ліквідації наслідків постійних обстрілів у Харківській області.