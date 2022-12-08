У деокуповані села Харківщини повертається газопостачання

Відбудова інфраструктури після «руського миру» триває у передмісті Харкова, Чугуївському, Ізюмському, Куп‘янському районах області.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на АТ «Харківгаз», протягом дня газовики підключили до енергоносія понад 700 будинків п‘яти сіл Ізюмського району.
Ще понад 200 родин отримали природний газ у прикордонній з рф Казачій Лопані та понад 120 у Куп‘янську.
Голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко відзначив, що з початку грудня фахівцями «Харківгазу» частково відновлено газопостачання Руської Лозової (близько 1 тисячі домоволодінь). В інших населених пунктах громади проводиться обстеження об’єктів газової інфраструктури для визначення об’єму робіт, кількості матеріалів. На території Токарівського, Проходівського, Козачолопанського, Прудянського округів ДСНС проводить заходи з розмінування територій.
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Краще обійтися без таких слів, як «начебто», «ніби» і «може бути» – сьогодні день конкретності та чіткості, решта не актуальна.
Весь день у Харкові буде хмарним. Вранці очікується сильний сніг, вдень і ввечері - дощ зі снігом.
Щорічно 8 грудня відзначається Міжнародний день художника.
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