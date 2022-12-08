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08.12.2022  12:22   Рита Парфенова

У деокуповані села Харківщини повертається газопостачання

Відбудова інфраструктури після «руського миру» триває у передмісті Харкова, Чугуївському, Ізюмському, Куп‘янському районах області.

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Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на АТ «Харківгаз», протягом дня газовики підключили до енергоносія понад 700 будинків п‘яти сіл Ізюмського району.

Ще понад 200 родин отримали природний газ у прикордонній з рф Казачій Лопані та понад 120 у Куп‘янську.

Голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко відзначив, що з початку грудня фахівцями «Харківгазу» частково відновлено газопостачання Руської Лозової (близько 1 тисячі домоволодінь). В інших населених пунктах громади проводиться обстеження об’єктів газової інфраструктури для визначення об’єму робіт, кількості матеріалів. На території Токарівського, Проходівського, Козачолопанського, Прудянського округів ДСНС проводить заходи з розмінування територій.

Нагадаємо, бригади служби зовнішніх водопровідних мереж Основ'янського району КП «Харківводоканал» з початку року усунули 245 пошкоджень на ділянках трубопроводів холодного водопостачання.
Источник:   АТ «Харківгаз»
 Тэги:  газ, харьков
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