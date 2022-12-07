07.12.2022 17:50 Віталій Хінєвіч

Комунальники протягом року усунули 245 пошкоджень на водоводах в Основ’янському районі

Ремонтники оперативно відновлюють подачу води городянам.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що бригади служби зовнішніх водопровідних мереж Основ'янського району КП «Харківводоканал» з початку року усунули 245 пошкоджень на ділянках трубопроводів холодного водопостачання.

Як повідомив сьогодні, 7 грудня, начальник районної служби Ігор Кім, також цього року ремонтники упорядкували 380 оглядових колодязів і капітально відремонтували 230 водорозбірних колонок.

«Ось і вчора наші досвідчені ремонтники оперативно провели відновлювальні заходи по вул. Греківській та вул. Гордієнківській. У першому випадку сталося пошкодження на ввод у будинок, а в другому - виникла аварійна ситуація в оглядовому колодязі. Працювали за заздалегідь спланованою схемою, напередодні запаслися всім необхідним, а тому із завданням впоралися у встановлений термін», - підкреслив Ігор Кім.

Начальник служби також зазначив, що у зв'язку з ворожою агресією, що не припиняється, досвідчені ремонтники завжди готові до роботи в можливих екстрених ситуаціях. Також на належному рівні в районі проводяться профілактичні заходи на об'єктах водопровідного господарства, що у комплексі дає змогу утримувати ситуацію з подачею води харків'янам під повним контролем. А ще бригади аварійно-відновлювальних робіт беруть активну участь у реалізації вкрай важливої програми з облаштування Пунктів незламності.

Напередодні бригади АВР Комплексу «Харківводопостачання» усунули 21 пошкодження на водоводах і впорядкували 15 оглядових колодязів.

Сьогодні ремонтники Комплексу «Харківводопостачання» розпочали відновлювальні роботи на 12 пошкоджених ділянках трубопроводів.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним розрахункам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».

Нагадаємо, у селах Балаклійської громади відновили електропостачання.