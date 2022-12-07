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07.12.2022  17:58   Дмитро Колонєй

У Харкові діти турбуються взимку про птахів та тварин (фото)

Діти Харкова годують тварин у холодний період.

Турбуються взимку про птахів та тварин діти Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, у холодну зимову пору діти з Холодногірського району роблять годівнички для пташок, підгодовують безпритульних тварин і не забувають про домашніх.

Турбуються взимку про птахів та тварин діти Харкова

Источник:   Міськрада
 Тэги:  помощь животным, отопительный сезон, харьков
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