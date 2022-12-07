07.12.2022 18:32 Дмитро Колонєй
Ремонт контактної мережі змінить або зупинить рух семи тролейбусів Харкова
Про зміни у курсуванні тролейбусів інформує Департамент інфраструктури Харкова.
Фотографія з відкритих джерел
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент інфраструктури Харкова, з 11:00 до 13:00 8 грудня 2022 року буде заборонено рух тролейбусів ділянками
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вул. Гвардійців-Широнінців,
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пр. Ювілейного
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пр. Льва Ландау
Це пов’язано з аварійним ремонтом контактної мережі тролейбусу.
Тролейбуси курсуватимуть так:
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№ 19, 35: розворотне коло «вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – ст. м. «Турбоатом»;
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№31: розворотне коло «Північна Салтівка» – вул. Гвардійців-Широнінців – вул. Валентинівська – вул. Барабашова – розворотне коло «вул. Героїв Праці»;
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№267: розворотне коло «парк «Зустріч» – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – ст. м. «Турбоатом»;
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№20, 24, 56: не курсують.
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