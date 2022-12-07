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07.12.2022  18:32   Дмитро Колонєй

Ремонт контактної мережі змінить або зупинить рух семи тролейбусів Харкова

Про зміни у курсуванні тролейбусів інформує Департамент інфраструктури Харкова.


Фотографія з відкритих джерел
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент інфраструктури Харкова,  з 11:00 до 13:00 8 грудня 2022 року буде заборонено рух тролейбусів ділянками
  • вул. Гвардійців-Широнінців,
  • пр. Ювілейного
  • пр. Льва Ландау
Це пов’язано з аварійним ремонтом контактної мережі тролейбусу. 
 

Тролейбуси курсуватимуть так: 

  • № 19, 35: розворотне коло «вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – ст. м. «Турбоатом»; 
  • №31: розворотне коло «Північна Салтівка» – вул. Гвардійців-Широнінців – вул. Валентинівська – вул. Барабашова – розворотне коло «вул. Героїв Праці»; 
  • №267: розворотне коло «парк «Зустріч» – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – ст. м. «Турбоатом»; 
  • №20, 24, 56: не курсують.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  троллейбусы, маршрут, харьков
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