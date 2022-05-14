14.05.2022 13:29 Виталий Хиневич

В разных районах Харькова будут курсировать троллейбусы

Маршруты разрабатывали, учитывая территории, где транспорт может беспрепятственно курсировать.



В разных районах Харькова будут курсировать троллейбусы



Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что решение об утверждении временной транспортной схемы города Харькова на период военного положения было принято сегодня, 14 мая, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.

Как сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов, на каждой остановке должно висеть объявление с интервалом и временем движения наземного транспорта для комфорта горожан.

Заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов отметил, что маршруты разрабатывали, учитывая территории, где транспорт может беспрепятственно курсировать и нет разрушения инфраструктуры электротранспорта.

По его словам, предоставленная схема будет корректироваться. Как только в городе проведут восстановительные работы – запустят дополнительные маршруты.

Троллейбусы начнут курсировать с 16 мая. Восемь маршрутов будут выезжать на линии постепенно до 20 мая.

Напомним, что в связи с комендантским часом наземный транспорт будет курсировать с 7:00 до 19:00. Первые две недели проезд будет бесплатным