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14.05.2022  13:51   Виталий Хиневич

Стало известно, на какие маршруты выйдут троллейбусы и трамваи в Харькове

На данный момент коммунальные службы восстанавливают поврежденные сети общественного наземного транспорта.

Харьков транспорт
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление заместителя городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.
 
Сообщается, что до конца мая на линии выйдет некоторая часть троллейбусных и трамвайных маршрутов.
 
В частности троллейбусные маршруты будут курсировать следующие:
 
  • №1 запуск 16 мая;
  • №5 запуск 16 мая;
  • №6 запуск 16 мая;
  • №13 запуск 17 мая;
  • №25 запуск 17 мая;
  • №14 запуск 19 мая;
  • №3;36 запуск 20 мая.

Схема движения троллейбусов Харьков

 
Трамвайные маршруты:
 
  • №3 запуск 21 мая;
  • №14 запуск 21 мая;
  • №20 запуск 26 мая;
  • №27 запуск 27 мая.

Схема движения трамваев Харьков

Общественный наземный транспорт будет работать в усеченном режиме.

Кроме этого отмечается, что коммунальщики продолжают восстанавливать контактные сети наземного общественного транспорта, чтобы увеличить количество маршрутов.

Напомним, Харьков будет готовится к запуску метрополитена.

Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  транспорт, харьков
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