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02.11.2022  18:00   Дмитро Колонєй

У Харкові триває відновлення контактної мережі тролейбусів

Про це інформує КП «Міськелектротранссервіс» Харкова.

Відновлюють контактну мережу тролейбусів у Харкові комунальники

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Міськелектротранссервіс», продовжують відновлювати контактну мережу тролейбусів на пр. Героїв Харкова у бік центру міста.

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  троллейбусы, ремонт контактной сети, харьков
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