02.11.2022 18:39 Дмитро Колонєй

Ворог продовжує обстрілювати населені пункти Харківщини (відео)

Оперативна інформація станом на вечір 2 листопада 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ, ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом поточної доби противник завдав 1 ракетний та 12 авіаційних ударів, здійснив понад 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанськ, Гатище, Глибока, Дворічне, Козача Лопань та Красне;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Греківка, Зарічне, Надія та Невське;

Триває так звана “евакуація” місцевих жителів з тимчасово зайнятих територій Херсонської області.

Місцевим жителям населеного пункту Нова Збур’ївка окупаційна влада дала 3 дні для самостійного виїзду вглиб окупованої території, або на територію російської федерації. Населення попереджене, що з 5 листопада “евакуація” буде примусовою.

В зв’язку з періодичною загибеллю колаборантів та відмовою від виконання своїх обов’язків противник проводить конкурси на заміщення вакантних посад в органах окупаційної влади на тимчасово зайнятій території Запорізької області.

Авіація Сил оборони поточної доби завдала по ворогу 20 ударів. Під ураження потрапили райони зосередження озброєння та військової техніки, а також позиції засобів протиповітряної оборони.