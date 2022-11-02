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02.11.2022  17:55   Віталій Хінєвіч

У Харкові багатодітним сім'ям видають електроконвектори

Багатодітні сім'ї одержують електроконвектори потужністю 2 кВт.

Харків обігрівачі
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що районні комітети у справах сім’ї, молоді та спорту видають багатодітним родинам, які проживають у Харкові, електроконвектори потужністю 2 кВт. 
 
 Директор Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту  Олександр Власенко повідомив, що під час війни, коли існують ризики для безперебійної роботи централізованого теплопостачання, важливо забезпечити сім’ї з дітьми додатковими засобами обігріву. За його словами, 332 багатодітні родини вже отримали електроконвектори, ще 668 обігрівачів планується розподілити до кінця тижня. 
 
Загалом у Харкові до війни проживало понад 5,5 тис. багатодітних сімей, а зараз - близько 1 тис. 
 
Видача такої допомоги стала можливою завдяки співробітництву Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту, КП «Харківські теплові мережі», Міжнародної гуманітарної організації «Людина в біді» (Чехія) та за фінансової підтримки Європейського Союзу.
 
Нагадаємо, у Харкові ЦНАПи змінили графік роботи.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, електроконвектори
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