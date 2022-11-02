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02.11.2022  17:36   Дмитро Колонєй

Семеро людей поранено під час обстрілу міста Харківщини (фото)

Поліція фіксує наслідки обстрілу деокупованого населеного пункту Харківщини.

Обстріл Харківщини: Поранено семеро людей під час обстрілу Вовчанська
 
Як  повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ НАцполіції, загарбники обстріляли Вовчанськ. Постраждали 5 жінок та 2 чоловіків. З травмами різного ступеня тяжкості їх доставили до лікарні.
 
Пошкоджені чотири житлові будинки місцевих мешканців, дві багатоповерхівки та магазин. Поліцейські зафіксували факт збройної агресії військових країни-агресора та зібрали речові докази. 
 
Обстріл Харківщини: Поранено семеро людей під час обстрілу Вовчанська
 
За даним фактом слідчими відкрито кримінальна справа щодо порушення законів та звичаїв війни Кримінального кодексу України. 
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  агрессия россии, обстрел, харьков, волчанск
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