02.11.2022 17:36 Дмитро Колонєй

Семеро людей поранено під час обстрілу міста Харківщини (фото)

Поліція фіксує наслідки обстрілу деокупованого населеного пункту Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ НАцполіції, загарбники обстріляли Вовчанськ. Постраждали 5 жінок та 2 чоловіків. З травмами різного ступеня тяжкості їх доставили до лікарні.

Пошкоджені чотири житлові будинки місцевих мешканців, дві багатоповерхівки та магазин. Поліцейські зафіксували факт збройної агресії військових країни-агресора та зібрали речові докази.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальна справа щодо порушення законів та звичаїв війни Кримінального кодексу України.