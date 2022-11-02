02.11.2022 17:20 Віталій Хінєвіч

У «Харківобленерго» розповіли, чого світло можуть вимкнути поза графіком

Енергетики відповіли харків'янам на питання, що найбільш часто ставляться.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківвобленерго».

Повідомляється, що енергетики спробували відповісти на найпоширеніші запитання, які надходять від абонентів до кол-центру, а також у коментарях до дописів на сторінці у Facebook.

Для чого запроваджуються графіки відключень електроенергії?

Через ворожі обстріли критичної інфраструктури у різних регіонах України Об'єднана енергетична система зіштовхнулася як мінімум з двома серйозними проблемами: розбалансуванням мережі внаслідок пошкодження енергетичного обладнання та недостатньою генерацією електричної енергії.

Відключення потрібні для стабілізації енергосистеми України. Вони не дають статися масштабним та хаотичним аварійним вимкненням, на усунення яких потрібно буде досить багато часу. Для того, щоб уникнути спрацювання автоматики внаслідок перевантаження чи провести ремонтні роботи на високовольтних лініях та підстанціях, вводяться графіки аварійних або погодинних відключень.

Що таке ГАВ та ГПВ і чим вони відрізняються?

ГАВ – це графік аварійних відключень. Коли диспетчер НЕК "Укренерго" бачить, що споживання буде перевищувати можливості наявної генерації або мережі, він віддає команду операторам розподільчих мереж, тобто обленерго, застосувати графік аварійних відключень та доводить їм обсяг обмежень у мегаватах

Це не графік планових робіт, тому у ньому немає годин початку та завершення відключення. Це перелік електричних адрес (вузлів електромереж), до яких можуть бути застосовані відключення, у випадку отримання відповідної вказівки від НЕК "Укренерго".

Графік запроваджується протягом 15 хвилин після отримання відповідного розпорядження від "Укренерго". Це оперативні розпорядження, і обленерго не володіє інформацією про ці відключення заздалегідь.

ГПВ – це графік погодинних відключень. Його введено з 31 жовтня задля стабілізації роботи енергосистеми. Графік враховує почерговість відключень споживачів та потребу збереження розподілу електричної енергії об’єктам критичної інфраструктури. Проте порядок введення черг може коригуватися згідно з вказівкою диспетчера НЕК "Укренерго".

Інформація про приналежність населених пунктів, вулиць до черг графіку погодинних відключень (ГПВ), застосування черг із зазначенням годин доби та причин введення може змінюватися. Але ми намагаємося всю актуальну інформацію, у тому числі графік погодинних відключень, оперативно викладати на офіційному сайті АТ “Харківобленерго”.

Навіщо вводити ГАВ, якщо є ГПВ?

Графік погодинних відключень не є єдиним методом регулювання рівня навантаження на енергосистему. Оператори системи розподілу, у випадку настання значних аварійних відключень та за вказівки НЕК "Укренерго", можуть запроваджувати графіки аварійних відключень (ГАВ), обмеження споживання потужності, електричної енергії.

Чому відключення повинно бути до 4 годин, а в мене не було світла 7 годин?

Рішення щодо заживлення споживачів приймає НЕК "Укренерго". Тільки після отримання команди від регіонального диспетчера НЕК "Укренерго" фахівці АТ "Харківобленерго" можуть відновити розподіл електричної енергії. Якщо відключення тривало більше, ніж очікувалося, це свідчить про те, що дефіцит електричної енергії зберігався.

Зазначимо, що диспетчер НЕК "Укренерго" у себе на екрані монітора не бачить конкретних споживачів чи якісь заклади або установи. Він бачить обсяг споживання у мегаватах по країні або у конкретному регіоні. Якщо потрібно стабілізувати мережу, про це рішення повідомляють обленерго, і відбувається відключення.

Чому мій будинок відключають третій день поспіль, а у сусідньому є світло?

Різні будинки та навіть під’їзди одного будинку можуть бути заживлені від різних ліній електропередачі. Диспетчери орієнтуються не на конкретні будинки, а стежать за перевищенням споживання на кожній мережі. Енергетики чергують лінії для вимкнення, але якщо якісь будинки не вимикаються зовсім, то це свідчить про наявність об`єктів критичної інфраструктури на лінії, що живить ці будинки. До прикладу: лікарня, водоканал, школа, стратегічний об'єкт тощо.

«Будь ласка, наберіться терпіння та зберігайте спокій. Живлення області електричною енергією здійснюється у тому числі за тимчасовими схемами, і стабільний режим роботи залежить від наданої потужності суміжними операторами системи розподілу. Саме тому потрібно максимально економити електричну енергію у пікові години навантаження: з 07:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Ми обов’язково все витримаємо і подолаємо темряву! Все буде Україна!»,- повідомили в обленерго.