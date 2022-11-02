02.11.2022 16:59 Дмитро Колонєй
Представники Харкова взяли участь у Міжнародному туристичному форумі (фото)
Про це інформує Департамент міжнародного співробітництва Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Департамент міжнародного співробітництва, Харків представили на Міжнародному форумі «Світ для подорожей», який проходив у місті Нім (Франція).
Основна мета форуму - об'єднати державний та приватний сектори для обговорення кращих практик сталого розвитку сфери туризму.
Понад 400 представників галузі взяли участь у 15 сесіях та тематичних дослідженнях.
Окрему сесію форуму присвятили війні в Україні, захисту культурної спадщини, щоб продемонструвати практичний досвід.
Модератором сесії виступив Пітер Грінберг - американський репортер-дослідник, тревел-редактор «CBS News». Його радіошоу щотижня транслюється з різних країн по всьому світу. Представники Харкова дали Пітеру Грінбергу окреме інтерв'ю.
Усього ж під час форуму харків'яни дали інтерв'ю близько 20 разів - для «BBC News», «CNN», «Le Figaro», «Deutsche Welle», «The New York Times», «Reuters» та ін. У результаті були встановлені нові контакти для для висвітлення правдивих новин про поточну ситуацію в місті по всьому світу.
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