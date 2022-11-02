02.11.2022 16:59 Дмитро Колонєй

Представники Харкова взяли участь у Міжнародному туристичному форумі (фото)

Про це інформує Департамент міжнародного співробітництва Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Департамент міжнародного співробітництва, Харків представили на Міжнародному форумі «Світ для подорожей», який проходив у місті Нім (Франція).

Основна мета форуму - об'єднати державний та приватний сектори для обговорення кращих практик сталого розвитку сфери туризму.

Понад 400 представників галузі взяли участь у 15 сесіях та тематичних дослідженнях.

Окрему сесію форуму присвятили війні в Україні, захисту культурної спадщини, щоб продемонструвати практичний досвід.

Модератором сесії виступив Пітер Грінберг - американський репортер-дослідник, тревел-редактор «CBS News». Його радіошоу щотижня транслюється з різних країн по всьому світу. Представники Харкова дали Пітеру Грінбергу окреме інтерв'ю.

Усього ж під час форуму харків'яни дали інтерв'ю близько 20 разів - для «BBC News», «CNN», «Le Figaro», «Deutsche Welle», «The New York Times», «Reuters» та ін. У результаті були встановлені нові контакти для для висвітлення правдивих новин про поточну ситуацію в місті по всьому світу.