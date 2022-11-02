    
Главная Новини Харкова Культура та туризм Представники Харкова взяли участь у Міжнародному туристичному форумі (фото)
02.11.2022  16:59   Дмитро Колонєй

Представники Харкова взяли участь у Міжнародному туристичному форумі (фото)

Про це інформує Департамент міжнародного співробітництва Харкова.

Взяли участь у Міжнародному форумі «Світ для подорожей» представники Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на  Департамент міжнародного співробітництва, Харків представили на Міжнародному форумі «Світ для подорожей», який проходив у місті Нім (Франція). 
 
Основна мета форуму - об'єднати державний та приватний сектори для обговорення кращих практик сталого розвитку сфери туризму. 
 
Понад 400 представників галузі взяли участь у 15 сесіях та тематичних дослідженнях.  
 
Взяли участь у Міжнародному форумі «Світ для подорожей» представники Харкова
 
Окрему сесію форуму присвятили війні в Україні, захисту культурної спадщини, щоб продемонструвати практичний досвід. 
 
Модератором сесії виступив Пітер Грінберг - американський репортер-дослідник, тревел-редактор «CBS News». Його радіошоу щотижня транслюється з різних країн по всьому світу. Представники Харкова дали Пітеру Грінбергу окреме інтерв'ю. 
 
Взяли участь у Міжнародному форумі «Світ для подорожей» представники Харкова
 
Усього ж під час форуму харків'яни дали інтерв'ю близько 20 разів - для «BBC News», «CNN», «Le Figaro», «Deutsche Welle», «The New York Times», «Reuters» та ін. У результаті були встановлені нові контакти для для висвітлення правдивих новин про поточну ситуацію в місті по всьому світу.
 
Взяли участь у Міжнародному форумі «Світ для подорожей» представники Харкова
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  туризм, форум, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.08 Суспільство Харків’яни презентували туристичні маршрути Харківської області для мешканців Івано-Франківщини 08.07 Культура та туризм Туризм в условиях войны: как попутешествовать и остаться в живых 21.06 Культура та туризм Война и доходы от туризма: зафиксирован рекордный рост сборов
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 