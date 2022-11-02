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02.11.2022  16:45   Віталій Хінєвіч

Харків'ян запрошують на безкоштовні онлайн-лекції з фітнесу

Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту запрошує тренерів, харків’ян та всіх охочих прослухати курс онлайн-лекцій “Анатомія фізкультури”.

Харків спорт
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що лекції читатиме фітнес-тренер, фіналістка Кубка світу з фітнесу Марина Собко. 
 
Під час занять слухачі дізнаються про: 
 
  • анатомію людини простими словами; 
  • функції основних м’язів та техніки виконання вправ; 
  • особливості свого тіла та психіки; 
  • підвищення мотивації до активного способу життя через усвідомлення процесів, які відбуваються в тілі людини. 
Проєкт триватиме з 8 по 24 листопада. Лекції у прямому ефірі транслюватимуться на сторінці Марини Собко в "Instagram".
 
Лекції проходитимуть у рамках онлайн-марафону "Kharkiv Sport City", організованого Управлінням менеджменту та маркетингу в сфері спорту для того, щоб під час війни харків’яни і всі  охочі українці мали змогу безкоштовно підтримувати гарну фізичну форму.
 
Нагадаємо, з Харкова до Куп'янського району курсуватиме рейковий автобус.
 
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, спорт
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