02.11.2022 16:45 Віталій Хінєвіч

Харків'ян запрошують на безкоштовні онлайн-лекції з фітнесу

Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту запрошує тренерів, харків’ян та всіх охочих прослухати курс онлайн-лекцій “Анатомія фізкультури”.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що лекції читатиме фітнес-тренер, фіналістка Кубка світу з фітнесу Марина Собко.

Під час занять слухачі дізнаються про:

анатомію людини простими словами;

функції основних м’язів та техніки виконання вправ;

особливості свого тіла та психіки;

підвищення мотивації до активного способу життя через усвідомлення процесів, які відбуваються в тілі людини.

Проєкт триватиме з 8 по 24 листопада. Лекції у прямому ефірі транслюватимуться на сторінці Марини Собко в " Instagram ".

Лекції проходитимуть у рамках онлайн-марафону "Kharkiv Sport City", організованого Управлінням менеджменту та маркетингу в сфері спорту для того, щоб під час війни харків’яни і всі охочі українці мали змогу безкоштовно підтримувати гарну фізичну форму.

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