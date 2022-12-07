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07.12.2022  18:56   Дмитро Колонєй

Ворог на Харківщині обстріляв 9 населених пунктів

Оперативна інформація станом на вечір 7 грудня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.


Ворог на Харківщині обстріляв 9 населених пунктів
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ:
 
  • на Слобожанському напрямку ворог продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстріли з танків, мінометів, ствольної артилерії зафіксовано неподалік Стрілечої, Тернової, Стариці, Вовчанських Хуторів та Чугунівки Харківської області. 
  • на Куп’янському напрямку противник веде оборону. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Котлярівка, Табаївка і Берестове Харківської області.
 
Українська авіація протягом поточної доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також удар по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.
 
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу, район зосередження артилерії та 2 склади боєприпасів окупантів.
 
Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
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