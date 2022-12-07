07.12.2022 18:56 Дмитро Колонєй
Ворог на Харківщині обстріляв 9 населених пунктів
Оперативна інформація станом на вечір 7 грудня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.
Ворог на Харківщині обстріляв 9 населених пунктів
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Генштаб ЗСУ:
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на Слобожанському напрямку ворог продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстріли з танків, мінометів, ствольної артилерії зафіксовано неподалік Стрілечої, Тернової, Стариці, Вовчанських Хуторів та Чугунівки Харківської області.
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на Куп’янському напрямку противник веде оборону. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Котлярівка, Табаївка і Берестове Харківської області.
Українська авіація протягом поточної доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також удар по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу, район зосередження артилерії та 2 склади боєприпасів окупантів.
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