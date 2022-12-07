07.12.2022 19:27 Дмитро Колонєй
Зігріти тваринок взимку у харківському притулку допоможе акція, яка проходить у місті
Харківський притулок для бездомних тварин запрошує містян долучитися до благодійної акції.
КП "Центр поводження з тваринами"
Як повідомляє РЕДПОСТ
, Харківський притулок для бездомних тварин звернувся до містян, запропонувавші їм взяти участь у благодійній акції “Позбався від "совка" в хаті з користю для тварин - безхатьок”, мета якої - утеплення вольєрів.
"Пропонуємо Вам долучитись до благодійної акції харківського притулку для бездомних тварин.
Ми із радістю отримаємо від Вас старий непотрібний строкатий килим. Ці примари минулого, які ще зберігаються у наших бабусь та дідусів, підуть на утеплення вольєрів для бездомних собак харківського міського притулку. Ми наріжемо килими, накриємо ними наші не дуже утеплені будки та зробимо в них підстилки. Нашим собакам "советский ковёр" стане у нагоді холодною зимою. Віддай "совковий" символ - зігрій тваринок!"
Обіцяємо, що робітники нашого притулку поріжуть "совковий" символ на підстилки для собак-безхатьок, як справжні патріоти!
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Килими до притулку можна привозити кожен день з 9 ранку до 16 вечора за адресою пр. Гагаріна, 358. Також можливий самовивіз. Питання за тел.0800504313
Для утеплення вольєрів приймаються
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килими,
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старі ковдри,
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теплий одяг,
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рушники,
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простирадла,
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покривала та
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пледи.
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