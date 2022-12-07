07.12.2022 19:27 Дмитро Колонєй

Зігріти тваринок взимку у харківському притулку допоможе акція, яка проходить у місті

Харківський притулок для бездомних тварин запрошує містян долучитися до благодійної акції.



КП "Центр поводження з тваринами"

Як повідомляє РЕДПОСТ , Харківський притулок для бездомних тварин звернувся до містян, запропонувавші їм взяти участь у благодійній акції “Позбався від "совка" в хаті з користю для тварин - безхатьок”, мета якої - утеплення вольєрів.

"Пропонуємо Вам долучитись до благодійної акції харківського притулку для бездомних тварин.

Ми із радістю отримаємо від Вас старий непотрібний строкатий килим. Ці примари минулого, які ще зберігаються у наших бабусь та дідусів, підуть на утеплення вольєрів для бездомних собак харківського міського притулку. Ми наріжемо килими, накриємо ними наші не дуже утеплені будки та зробимо в них підстилки. Нашим собакам "советский ковёр" стане у нагоді холодною зимою. Віддай "совковий" символ - зігрій тваринок!"

Обіцяємо, що робітники нашого притулку поріжуть "совковий" символ на підстилки для собак-безхатьок, як справжні патріоти!

Килими до притулку можна привозити кожен день з 9 ранку до 16 вечора за адресою пр. Гагаріна, 358. Також можливий самовивіз. Питання за тел.0800504313

Для утеплення вольєрів приймаються

килими,

старі ковдри,

теплий одяг,

рушники,

простирадла,

покривала та

пледи.