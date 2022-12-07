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07.12.2022  19:27   Дмитро Колонєй

Зігріти тваринок взимку у харківському притулку допоможе акція, яка проходить у місті

Харківський притулок для бездомних тварин запрошує містян долучитися до благодійної акції.


КП "Центр поводження з тваринами"
Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківський притулок для бездомних тварин звернувся до містян, запропонувавші їм взяти участь у благодійній акції “Позбався від "совка" в хаті з користю для тварин - безхатьок”, мета якої -  утеплення вольєрів. 
 
"Пропонуємо Вам долучитись до благодійної акції харківського притулку для бездомних тварин. 
Ми із радістю отримаємо від Вас старий непотрібний строкатий килим. Ці примари минулого, які ще зберігаються у наших бабусь та дідусів, підуть на утеплення вольєрів для бездомних собак харківського міського притулку. Ми наріжемо килими, накриємо ними наші не дуже утеплені будки та зробимо в них підстилки. Нашим собакам "советский ковёр" стане у нагоді холодною зимою. Віддай "совковий" символ - зігрій тваринок!"
 
Обіцяємо, що робітники нашого притулку поріжуть "совковий" символ на підстилки для собак-безхатьок, як справжні патріоти!
 
  • Килими до притулку можна привозити кожен день з 9 ранку до 16 вечора за адресою пр. Гагаріна, 358. Також можливий самовивіз. Питання за тел.0800504313
 

Для утеплення вольєрів приймаються

  • килими,
  • старі ковдри,
  • теплий одяг,
  • рушники,
  • простирадла,
  • покривала та
  • пледи.
Нагадаємо, раніше ми писали про харківських дітлахів, які турбуються взимку про птахів та тварин.
 

 

Источник:   КП Центр поводження з тваринами
 Тэги:  помощь животным, отопительный сезон, харьков
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