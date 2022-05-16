16.05.2022 19:59 Дмитрий Колоней

Девушка-полицейский помогает уличным животным в Харькове (видео)

В Харькове полицейский-криминалист в свободное от работы время занимается благотворительностью.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, специалист-криминалист Татьяна Савчук помогает оставшимся на улице котам избавиться от клещей и колтунов.

Полицейская с детства любит животных, поэтому решила в это не легкое для всей страны время оказывать помощь «братьям нашим меньшим». Дома у нее живут два своих кота.

– Во время рабочих выездов я вижу много бездомных животных. В отличие от домашних, этим кошечкам и собакам некому помогать. Тем более сейчас, весной, когда сезон клещей в самом разгаре, – говорит Татьяна Савчук. – Я радуюсь, когда имею возможность помочь таким животным и верю, что благодаря моей помощи чья-то жизнь была спасена.

Татьяна уверена, что в условиях военной агрессии РФ каждый человек должен делать то, что умеет и может. Именно благодаря общим усилиям Украина обязательно восторжествует врага и будет свободной.