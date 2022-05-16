16.05.2022 20:18 Дмитрий Колоней
Устроил стрельбу под Харьковом: одним охотником стал меньше (фото)
Под Харьковом полиция установила кто открыл пальбу из оружия.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Полицию, информация о стрельбе из охотничьего оружия в не отведенном для этого месте была обнаружена в социальной сети.
Во время проверки правоохрантели установили личность стрелка. Им оказался 49-летний житель с. Пятигорское, имеющий разрешение на оружие и охотничье удостоверение. Он рассказал, что стрелял на своем приусадебном участке, чтобы отпугнуть бродячих собак.
Правоохранители изъяли у мужчины разрешение на оружие и ружье.
В отношении нарушителя составлен и направлен в суд административный протокол о стрельба из оружия в неполоденном месте. Любителю пострелять грозит штраф от 100 до 150 тысяч гривен с конфискацией оружия.
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