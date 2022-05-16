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16.05.2022  20:18   Дмитрий Колоней

Устроил стрельбу под Харьковом: одним охотником стал меньше (фото)

Под Харьковом полиция установила кто открыл пальбу из оружия.

Криминал Харьковщина: Устроил стрельбу по собакам и лишился ружья охотник в Пятигорском
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, информация о стрельбе из охотничьего оружия в не отведенном для этого месте была обнаружена в социальной сети.
 
Во время проверки правоохрантели установили личность стрелка. Им оказался 49-летний житель с. Пятигорское, имеющий разрешение на оружие и охотничье удостоверение. Он рассказал, что стрелял на своем приусадебном участке, чтобы отпугнуть бродячих собак.
Правоохранители изъяли у мужчины разрешение на оружие и ружье.
 
В отношении нарушителя составлен и направлен в суд административный протокол о стрельба из оружия в неполоденном месте. Любителю пострелять грозит штраф от 100 до 150 тысяч гривен с конфискацией оружия.
 
Наопним, ранее м писали о мужчине, открывшем стрельбу в бомбоубежище Харькова.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  стрельба, незаконное хранение, харьков, пятигорское
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