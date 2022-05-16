16.05.2022 20:18 Дмитрий Колоней

Устроил стрельбу под Харьковом: одним охотником стал меньше (фото)

Под Харьковом полиция установила кто открыл пальбу из оружия.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Полицию, информация о стрельбе из охотничьего оружия в не отведенном для этого месте была обнаружена в социальной сети.

Во время проверки правоохрантели установили личность стрелка. Им оказался 49-летний житель с. Пятигорское, имеющий разрешение на оружие и охотничье удостоверение. Он рассказал, что стрелял на своем приусадебном участке, чтобы отпугнуть бродячих собак.

Правоохранители изъяли у мужчины разрешение на оружие и ружье.

В отношении нарушителя составлен и направлен в суд административный протокол о стрельба из оружия в неполоденном месте. Любителю пострелять грозит штраф от 100 до 150 тысяч гривен с конфискацией оружия.