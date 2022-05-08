08.05.2022 09:57 Рита Парфенова

В бомбоубежище Харькова мужчина открыл стрельбу

Пострадавших, к счастью, нет.

Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на областную прокуратуру, инцидент произошел около десяти часов вечера 6 мая.

Нетрезвый 44-летнй мужчина с ружьем пришел в подвальное помещение одного из жилых домов в Шевченковском районе Харькова. Этот подвал используется жителями дома как бомбоубежище. Мужчина дебоширил, выражался нецензурной бранью. А после замечаний людей выстрелил из ружья.



Хулиган задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова ему поставлено в известность о подозрении по факту совершения хулиганских действий с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос о применении к подозреваемой мере пресечения.

Напомним, днем 7 мая 2022 года патрульных ​​вызвали утихомирить мужчину, нарушавшего общественный порядок.