В бомбоубежище Харькова мужчина открыл стрельбу

Пострадавших, к счастью, нет.
Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на областную прокуратуру, инцидент произошел около десяти часов вечера 6 мая.
Нетрезвый 44-летнй мужчина с ружьем пришел в подвальное помещение одного из жилых домов в Шевченковском районе Харькова. Этот подвал используется жителями дома как бомбоубежище. Мужчина дебоширил, выражался нецензурной бранью. А после замечаний людей выстрелил из ружья.
Хулиган задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова ему поставлено в известность о подозрении по факту совершения хулиганских действий с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины).
В настоящее время решается вопрос о применении к подозреваемой мере пресечения.
Напомним, днем 7 мая 2022 года патрульных вызвали утихомирить мужчину, нарушавшего общественный порядок.
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