08.05.2022 10:18 Виталий Хиневич

В Харькове полицейские продолжают выявлять правонарушителей

В течение суток правоохранители получили 1219 обращений от жителей Харьковской области.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.

Сообщается, что в территориальные подразделения полиции для проверки доставлены 27 человек, возможно, причастных к диверсионной деятельности.

В ходе патрулирования Киевского района Харькова полицейские задокументировали противоправную деятельность гражданина, у которого обнаружили наркотики. Следователи объявили еще одному мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, связанного с незаконным хранением наркотических средств.

Наряд полиции оперативно задержал 45-летнего мужчину, который около 22-00 спустился в подвал жилого дома по проспекту Науки в Харькове и совершил там хулиганские действия: выражался нецензурной бранью, выстрелил из ружья. По указанному факту открыто уголовное производство, продолжаются следственные действия.

Кроме этого, бойцы полка полиции особого назначения во время патрулирования улицы Днестровской в Харькове обнаружили водителя автомобиля ВАЗ 2101, управлявшего транспортным средством без водительского удостоверения.

По переулку Победы бойцы подразделения остановили для проверки автомобиль ВАЗ 2105, в ходе которого выяснили, что водитель автомобиля находится за рулем в состоянии опьянения.

Полиция Харьковской области напоминает, что 8 и 9 мая возможно увеличение интенсивности обстрелов города и населенных пунктов области со стороны российских оккупантов. Стражи порядка обращаются к гражданам с просьбой обязательно реагировать на сигналы тревоги и сразу направляться к укрытиям. Не нужно без необходимости выходить на улицу, посещать парки, скверы, другие общественные места.