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08.05.2022  10:18   Виталий Хиневич

В Харькове полицейские продолжают выявлять правонарушителей

В течение суток правоохранители получили 1219 обращений от жителей Харьковской области.

Полиция Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.
 
Сообщается, что в территориальные подразделения полиции для проверки доставлены 27 человек, возможно, причастных к диверсионной деятельности.
 
В ходе патрулирования Киевского района Харькова полицейские задокументировали противоправную деятельность гражданина, у которого обнаружили наркотики. Следователи объявили еще одному мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, связанного с незаконным хранением наркотических средств.
 
Наряд полиции оперативно задержал 45-летнего мужчину, который около 22-00 спустился в подвал жилого дома по проспекту Науки в Харькове и совершил там хулиганские действия: выражался нецензурной бранью, выстрелил из ружья. По указанному факту открыто уголовное производство, продолжаются следственные действия.
 
Кроме этого, бойцы полка полиции особого назначения во время патрулирования улицы Днестровской в Харькове обнаружили водителя автомобиля ВАЗ 2101, управлявшего транспортным средством без водительского удостоверения. 
 
По переулку Победы бойцы подразделения остановили для проверки автомобиль ВАЗ 2105, в ходе которого выяснили, что водитель автомобиля находится за рулем в состоянии опьянения.
 
Полиция Харьковской области напоминает, что 8 и 9 мая возможно увеличение интенсивности обстрелов города и населенных пунктов области со стороны российских оккупантов. Стражи порядка обращаются к гражданам с просьбой обязательно реагировать на сигналы тревоги и сразу направляться к укрытиям. Не нужно без необходимости выходить на улицу, посещать парки, скверы, другие общественные места.
 
Напомним, подозрение в госизмене объявили руководителям поселков под Харьковом.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  происшествие, харьков
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