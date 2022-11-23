Понад дві тисячі комунальників прибирають сніг у Харкові (фото)

Станом на дев’яту годину ранку 23 листопада на боротьбу зі снігом війшло 2 140 працівників комунальних підприємств.
Територію міста Харкова очищають від снігу ручним та механізованим способами. Загалом у прибиранні задіяно 65 одиниць автотракторної техніки та 66 засобів малої механізації, повідомляє РЕДПОСТ.
Зокрема, на прибудинкових територіях, які обслуговує КП «Харківблагоустрій», роботи виконують 1 834 дворових робітники з використанням 66 засобів малої механізації та 37 одиниць автотракторної техніки, яку надали КП «Харківблагоустрій», КП «Благоустрій» м. Харкова», СКП ХЗС» та комерційні організації.
Також місто приводять до ладу 306 робітників СКП «Харківзеленбуд» з використанням 28 одиниць автотракторної техніки, 26 з яких задіяні на прибиранні снігу в парках та скверах, а дві одиниці залучені для очищення тротуарів по вул. Сумській та вул. Пушкінській.
Нагадаємо, у середу, 23 листопада, у Харкові та області діють графіки погодинних відключень.
Комментариев: 0
Раз у раз виникатиме спокуса діяти необдумано, піддаючись миттєвим поривам. Тому у справах (особливо грошових) можливі непорозуміння та втрати.
Весь день у Харкові буде хмарним. Уночі очікується дрібний сніг. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається.
23 листопада відзначається Міжнародний день акварелі.
влажность:
давление:
ветер: