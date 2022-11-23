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23.11.2022  12:16   Рита Парфенова

Понад дві тисячі комунальників прибирають сніг у Харкові (фото)

Станом на дев’яту годину ранку 23 листопада на боротьбу зі снігом війшло 2 140 працівників комунальних підприємств.


t.me/citykharkivua

Територію міста Харкова очищають від снігу ручним та механізованим способами. Загалом у прибиранні задіяно 65 одиниць автотракторної техніки та 66 засобів малої механізації, повідомляє РЕДПОСТ.

Зокрема, на прибудинкових територіях, які обслуговує КП «Харківблагоустрій», роботи виконують 1 834 дворових робітники з використанням 66 засобів малої механізації та 37 одиниць автотракторної техніки, яку надали КП «Харківблагоустрій», КП «Благоустрій» м. Харкова», СКП ХЗС» та комерційні організації.

Також місто приводять до ладу 306 робітників СКП «Харківзеленбуд» з використанням 28 одиниць автотракторної техніки, 26 з яких задіяні на прибиранні снігу в парках та скверах, а дві одиниці залучені для очищення тротуарів по вул. Сумській та вул. Пушкінській.

Нагадаємо, у середу, 23 листопада, у Харкові та області діють графіки погодинних відключень.

Новини Харкова: сніг прибирають понад дві тисячі комунальників

Новини Харкова: сніг прибирають понад дві тисячі комунальників Новини Харкова: сніг прибирають понад дві тисячі комунальників

Новини Харкова: сніг прибирають понад дві тисячі комунальників

Новини Харкова: сніг прибирають понад дві тисячі комунальників

Новини Харкова: сніг прибирають понад дві тисячі комунальників Новини Харкова: сніг прибирають понад дві тисячі комунальників Новини Харкова: сніг прибирають понад дві тисячі комунальників Новини Харкова: сніг прибирають понад дві тисячі комунальників Новини Харкова: сніг прибирають понад дві тисячі комунальників Новини Харкова: сніг прибирають понад дві тисячі комунальників

Источник:   ХМР
 Тэги:  уборка снега, харьков
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