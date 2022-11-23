Відключення електроенергії у Харкові 23 листопада: подробиці

У середу, 23 листопада, у Харкові та області діють графікі погодинних відключень.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.
У постачальника енергії зазначили, що введення додатково аварійних відключень не прогнозується.
«Це наслідок неодноразових ракетних атак ворога на мережі компанії, а також на електростанції, які виробляють електроенергію. Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше відновити все обладнання, пошкоджене російськими ракетами та дронами», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Харківобленерго представило новий графік погодинних відключень світла з 21 листопада. Відключення електроенергії можуть тривати до 4 годин.
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