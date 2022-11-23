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23.11.2022  07:30   Рита Парфенова

23 листопада: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

23 листопада відзначається Міжнародний день акварелі.

23 листопада Міжнародний день акварелі

Ініціатором започаткування свята став мексиканський художник Альфредо Гуаті Рохо (ісп. Alfredo Guati Rojo, 1918-2003). Саме він, будучи видатним художником-акварелістом, а також переконаним у тому, що акварель здатна не гірше за живопис олією передавати красу світу, у 1991 році запропонував щорічно 23 листопада проводити Міжнародний день акварелі.

Прикмети дня

23 листопада вшановується пам'ять апостолів Ераста, Олімпу, Родіона. У народі казали: «З Єраста чекай на крижаний наст». Іній на деревах віщував мороз, а туман — тепло. Але якщо у цей день на деревах іній лежав з ранку, то до самого Введення (4 грудня) морози змінюватимуться відлигою.

Погода в цей день була непередбачуваною, але не дуже приємною. «Єраст на все спроможний: і на холод, і на голод, і на бездорожню хуртовину», — зауважували люди. Якщо у цей день траплялася особливо сильна негода — з дощем, мокрим снігом, сильним вітром, хуртовиною, морозом — треба було вийти на ганок і вклонитися зимі, щоб та не злилася на людей.

Також цього дня

У 1852 році в Англії було введено перші поштові скриньки.

1877 – у Харкові почав виходити перший вітчизняний психіатричний журнал: «Архів психіатрії, неврології та судової психопатології».

1887 – народився Борис Карлофф, англійський актор. Понад 20 років він вважався королем фільмів жахів, після того, як у 1931 знявся в Голлівуді в картині «Франкенштейн».

1921 – американський президент Уоррен Хардінг (Гардінг) заборонив лікарям прописувати хворим пиво як ліки і тим самим обходити «сухий закон».

1923 – Якоб Шик запатентував першу електробритву.

1934 – на центральних дорогах Америки та Європи починають встановлювати нещодавно винайдені світлоповертаючі відбивачі для роздільних смуг.

1964 – американський кардіохірург Майкл Дебейкі провів у Методистському шпиталі Х'юстона перше в історії успішне аортокоронарне шунтування.

1966 – народився Венсан Кассель, французький актор («Багрові річки», «Страшні казки»).

1979 – "Pink Floyd" випустили подвійний альбом "The Wall".

1991 – Фредді Меркьюрі підтвердив чутки, що він хворий на СНІД. Наступного дня він помер.

1992 – народилася Майлі Сайрус, американська актриса та співачка.

1994 – під час експедиції спортсменів альпіністського клубу «Одеса» до Гімалаї встановлено прапор України на вершині Чогорі К2 (8611 метрів).

1996 – офіційне закінчення війни у ​​Чечні. Тодішній президент Росії Борис Єльцин підписав указ про виведення близько 6 тисяч російських військових контингентів з території Чечні.

2003 – у результаті Революції троянд у Грузії Едуард Шеварнадзе подав у відставку.

2004 – стартувала масова розрахована на багато користувачів онлайн гра «World of Warcraft».

Іменини відзначають:

Ганна, Борис, Георгій, Денис, Єфрем, Іван, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Ольга, Орест, Петро, ​​Прокоп, Родіон, Серафим.

Тэги:  праздник, календарь, харьков, день в истории, приметы, традиции, запреты, именинники
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