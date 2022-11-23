23.11.2022 07:30 Рита Парфенова

23 листопада: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

23 листопада відзначається Міжнародний день акварелі.

Ініціатором започаткування свята став мексиканський художник Альфредо Гуаті Рохо (ісп. Alfredo Guati Rojo, 1918-2003). Саме він, будучи видатним художником-акварелістом, а також переконаним у тому, що акварель здатна не гірше за живопис олією передавати красу світу, у 1991 році запропонував щорічно 23 листопада проводити Міжнародний день акварелі.

Прикмети дня

23 листопада вшановується пам'ять апостолів Ераста, Олімпу, Родіона. У народі казали: «З Єраста чекай на крижаний наст». Іній на деревах віщував мороз, а туман — тепло. Але якщо у цей день на деревах іній лежав з ранку, то до самого Введення (4 грудня) морози змінюватимуться відлигою.



Погода в цей день була непередбачуваною, але не дуже приємною. «Єраст на все спроможний: і на холод, і на голод, і на бездорожню хуртовину», — зауважували люди. Якщо у цей день траплялася особливо сильна негода — з дощем, мокрим снігом, сильним вітром, хуртовиною, морозом — треба було вийти на ганок і вклонитися зимі, щоб та не злилася на людей.

Також цього дня

У 1852 році в Англії було введено перші поштові скриньки.



1877 – у Харкові почав виходити перший вітчизняний психіатричний журнал: «Архів психіатрії, неврології та судової психопатології».



1887 – народився Борис Карлофф, англійський актор. Понад 20 років він вважався королем фільмів жахів, після того, як у 1931 знявся в Голлівуді в картині «Франкенштейн».



1921 – американський президент Уоррен Хардінг (Гардінг) заборонив лікарям прописувати хворим пиво як ліки і тим самим обходити «сухий закон».



1923 – Якоб Шик запатентував першу електробритву.



1934 – на центральних дорогах Америки та Європи починають встановлювати нещодавно винайдені світлоповертаючі відбивачі для роздільних смуг.



1964 – американський кардіохірург Майкл Дебейкі провів у Методистському шпиталі Х'юстона перше в історії успішне аортокоронарне шунтування.



1966 – народився Венсан Кассель, французький актор («Багрові річки», «Страшні казки»).



1979 – "Pink Floyd" випустили подвійний альбом "The Wall".



1991 – Фредді Меркьюрі підтвердив чутки, що він хворий на СНІД. Наступного дня він помер.



1992 – народилася Майлі Сайрус, американська актриса та співачка.



1994 – під час експедиції спортсменів альпіністського клубу «Одеса» до Гімалаї встановлено прапор України на вершині Чогорі К2 (8611 метрів).



1996 – офіційне закінчення війни у ​​Чечні. Тодішній президент Росії Борис Єльцин підписав указ про виведення близько 6 тисяч російських військових контингентів з території Чечні.



2003 – у результаті Революції троянд у Грузії Едуард Шеварнадзе подав у відставку.



2004 – стартувала масова розрахована на багато користувачів онлайн гра «World of Warcraft».

Іменини відзначають:

Ганна, Борис, Георгій, Денис, Єфрем, Іван, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Ольга, Орест, Петро, ​​Прокоп, Родіон, Серафим.