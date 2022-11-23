23.11.2022 08:12 Рита Парфенова

Харків на ранок 23 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 22 по 23 листопада пожеж, спричинених влучанням ворожих снарядів, не зафіксовано.



facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 23 листопада.

Загалом за добу з 22 по 23 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів, з яких:

8 – на ліквідацію пожеж;

12 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

5 – інші виїзди.

Двічі рятувальники виїздили на перевірку після ворожих обстрілів. У м. Куп’янську ворожий снаряд потрапив на приватне подвір’я, пошкодивши будинок, паркан та лінію електропередач. А у м. Вовчанськ обстрілами пошкоджені 2 приватних будинки. В них пошкоджені дахи, вікна, стіни. Також зачепило і господарські споруди. Обійшлося без постраждалих і пожеж.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 299 вибухонебезпечних предметів.



Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 16 тонн питної води.

Нагадаємо, у Харківській області триває гуманітарне розмінування піротехнічними підрозділами ДСНС України.