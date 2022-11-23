23.11.2022 12:10 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усунули 9 пошкоджень на водоводах

У житловому районі були проведені комплексні відновлювальні заходи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посилання на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що 22 листопада бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували дев'ять пошкоджень на трубопроводах та упорядкували вісім оглядових колодязів. Зокрема, в Новобаварському районі були проведені комплексні відновлювальні заходи на магістралі діаметром 150 мм по проспекту Любові Малої.

«Деякі складнощі виникли з виявленням причин виникнення аварійної ситуації на трубопроводі, який забезпечує водою багатьох жителів району. Зважуючи на те, що виявлене пошкодження було серйозним, вирішили тимчасово призупинити водопостачання до житлових будинків. Завдяки грамотним та злагодженим діям досвідчених ремонтників аварію оперативно ліквідували, подачу води відновили, а територію обов'язково впорядкували», - підсумував начальник Новобаварського району служби зовнішніх водопровідних мереж Євгеній Сальков.

Сьогодні, 23 листопада, бригади АВР Комплексу «Харківводопостачання» проводять відновлювальні роботи на 13 пошкоджених ділянках трубопроводів.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним розрахункам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».