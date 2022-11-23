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23.11.2022  09:40   Ніка Костенко

Як виглядає харківський спорткомплекс "Салтівський лід", пошкоджений російськими окупантами (фото)

Цьому спорткомплексу - лише десять років. До війни тут займалися кількасот юних харківських спортсменів, які прославляли рідне місто на міжнародних чемпіонатах і змаганнях. Та наразі «Салтівський лід» - потрощений і порожній.

Харьков, спорткомплекс
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

"Все собирались 24-го выйти на работу. Произошло ж это рано утром, соответственно, уже никто не пришел. Детей эвакуировали, вывозили в другие города. Мы с ними поддерживаем связь и проводим дистанционно тренировки. Как-то стараемся их поддерживать" - розповідає Тетяна Кривошеєва, тренер-викладач із фігурного катання на ковзанах КЗ «Міська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву».
 
У спорткомплекс «прилітало» двічі. Окупанти майже повністю розтрощили одну зі стін будівлі, частину приміщення та обладнання ракетами «Ураган». Їхні уламки тепер дбайливо зберігає сторож Віктор Дуда. Каже: на пам’ять та для майбутньої інсталяції. 
 
Віктор Дуда був тут від першого дня повномасштабного російського вторгнення. Жартує: навіть був власний окоп – у найважчі дні сидів у ямі, куди раніше льодоприбиральна машина скидала сніг після очищення ковзанки. Цілодобово сидіти у спорткомплексі без тепла, світла та під постійними обстрілами було важко. Тож одного дня ввімкнув українські пісні і почав малювати – просто на стінах, потрощених снарядами. 
 
Наразі ж спорткомплекс уже потроху починають відновлювати. 
 
"Город предоставлял большегрузные контейнеры для вывоза мусора.  Общими усилиями мы подлатали и здание уже готово к зимовке. Продолжаем тут убираться, менять подвесные потолки, проводки" - розповідає Андрій Ненахов, директор КЗ «Міська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву».
 
Андрій Ненахов додає: у підготовці будівлі до зими значною мірою допоміг Департамент у справах сім’ї молоді та спорту. 
 
"Закрили стіну, прибрали уламки, вікна забили. Діти вертаються в Україну, в місто. Тому ми зробимо все, аби в найкоротші терміни завершити реконструкцію і почати тренувати дітей" - повідомив Олександр Власенко, директор Департаменту у справах сім`ї, молоді та спорту Харківської міськради.
 
За словами Олександра Власенка, місто повністю відновить цей спорткомплекс, але до робіт стануть уже після перемоги України. 

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Тэги:  харьков, спорткомплекс, салтовский лед, агрессия россии
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