23.11.2022 10:11 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 23 листопада

Минулої доби офіційно зареєстровано 12 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 25 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 315 177 осіб. Одужало 306 330 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 1603 особи. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у шости районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 12 осіб (усі - мешканці міста Харкова). 5 позитивних результатів зареєстровано в Лозівському, 3 – у Чугуївському, по 2 - в Богодухівському та Куп’янському, 1 - в Красноградському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 22 листопада.