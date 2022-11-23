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23.11.2022  10:41   Рита Парфенова

У Харкові ліквідовано несанкціоноване сміттєзвалище

Мешканців приватного сектору Харкова просять дотримуватись правил та графіків вивезення твердих побутових відходів.

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Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Комплекс з вивозу побутових відходів», мешканці приватного сектору викидають сміття, гілки й листя в невстановлених місцях, утворюючи несанкціоновані сміттєзвалища.

Так, напередодні робітники підприємства вивезли несанкціоноване сміттєзвалище з пр. Льва Ландау, 162, хоча поруч, по вул. Івана Камишева, розміщено контейнер-бункер для збирання великогабаритних відходів.

Заступник начальника автоколони №1 Євген Гулий нагадав, що за порушення екологічних норм передбачена адміністративні відповідальність за ст. 152 КУпАП, яка тягне за собою накладення штрафу для громадян у розмірі 1360 грн, а для посадових осіб та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності - 1700 грн.

Директор КП «КВПВ» Олексій Артикуленко попросив мешканців приватного сектору дотримуватись встановлених графіків вивезення побутових відходів, щоб Харків і надалі залишався чистим містом.

Источник:   ХМР
 Тэги:  вывоз мусора, жкх, харьков
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