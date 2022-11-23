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23.11.2022  11:12   Рита Парфенова

Розмінування Харківщини: за минулу добу обстежено кілометри автодоріг, ЛЕП та газопроводів

Майже три сотні боєприпасів за добу ліквідували піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області

Новини Харкова: як проходить гуманітарне розмінування територій

Як триває гуманітарне розмінування Харківщини, розповіли у прес-службі ДСНС, передає РЕДПОСТ.

Так, 22 листопада піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження 10 га території, біля 14 км ЛЕП, 1,8 км автомобільних доріг і 1 км газопроводів.

Саперами виявлено та знешкоджено 299 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалося 22 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 113 осіб особового складу та 44 одиниці техніки.

Починаючи з 8 вересня піротехніки обстежили 1553 га території, 233 км автомобільних доріг, 502 км ЛЕП, 154 км залізничних колій та 186 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 42 тис. 717 ВНП.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 22 по 23 листопада пожеж, спричинених влучанням ворожих снарядів, не зафіксовано.
 

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  разминирование, гсчс, харьков
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