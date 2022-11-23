23.11.2022 11:20 Віталій Хінєвіч

ЗНО у 2023 році :як буде проходити

Тестування буде містити обов’язковий та додатковий блоки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міністра науки та освіти Сергія Шкарлета.

Повідомляється, що Міністерство освіти та науки розглядає проведення національного мультипредметного тесту як альтернативу традиційному ЗНО у 2023 році.

«ЗНО було і буде механізмом прозорого вступу до закладів вищої освіти. Однак в умовах воєнного стану існують перешкоди щодо його організації та проведення, а також неможливо охопити тестуванням потенційних вступників до українських ЗВО, які тимчасово перебувають за кордоном.

Безпекова складова та труднощі логістики не дозволяють МОН планувати проведення зовнішнішнього незалежного оцінювання у традиційному форматі»-, зазначив Сергій Шкарлет.

Таким чином, національний мультипредметний тест планують удосконалити. Укладати тестові завдання будуть згідно з програмами ЗНО з відповідних предметів.

Варто зазначити, що НМТ міститиме обов’язковий та додатковий блоки.

Обов’язковий блок буде складатися з чотирьох предметів:

української мови;

математики;

історії України;

іноземної мови (на вибір вступників будуть запропоновані англійська, французька, німецька та іспанська мови).

Учасники упродовж 90 хвилин виконуватимуть завдання з української мови та математики, а після короткої перерви ще 90 хвилин працюватимуть над завданнями з історії України та іноземної мови.

В окремий день вступники зможуть скласти додатковий блок НМТ з фізики, хімії чи біології, результатом якого можна буде замінити оцінку з історії України або іноземної мови. Тестування з додаткових предметів триватиме 75 хвилин. Реєстрація для участі в НМТ планується у квітні, а тестування у червні – липні 2023 року в межах основної та додаткової сесій.

Нагадаємо, новий чат-бот допоможе українцям правильно діяти в умовах воєнного стану.