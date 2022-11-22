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22.11.2022  16:30   Віталій Хінєвіч

Новий чат-бот допоможе українцям правильно діяти в умовах воєнного стану

Чат-бот «Воби2» покликаний навчити юних українців і українок діяти у небезпечних ситуаціях, які можуть спіткати їх під час війни.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.
 
Повідомляється, що в Україні створили чат-бот «Воби2», який в ігровій формі вчить малих і старших українців, як правильно діяти в умовах воєнного стану.Матеріал подано у формі гри: бот надсилає запитання, а користувач має обрати правильну відповідь із запропонованих варіантів. 
 
Завдяки проходженню всіх рівнів гри, діти здобудуть теоретичні знання щодо дій під час:
 
  • повітряної тривоги; 
  • вуличних боїв, мінометного та артилерійського обстрілів; 
  • руйнування приміщення у якому перебувають люди та в разі потрапляння під завали. 
Варто зазначити, що чат-бот «Воби2» ознайомлює учасників із правилами надання першої домедичної допомоги, вчить повідомляти про своє місцеперебування (робота з визначенням координат за допомогою «Google Maps») і видаляти інформацію про збережені координати, якщо небезпека окупації зростає і покинути населений пункт неможливо. Також чат-бот «Воби2» пояснює, як поводитися людям, які потрапили в полон тощо.
 
Відповідаючи на питання в грі, які моделюють цілком життєві ситуації воєнного часу, діти не лише набуватимуть навичок щодо власних дій у разі небезпеки, а й матимуть можливість зберегти контакти, згідно з якими зможуть отримати необхідну інформацію або надіслати запит про допомогу в реальному житті.
 
Чат-бот «Воби2» розробила команда проєкту «Інженерний тиждень» разом із Олександром Білецьким, військовим експертом, віцепрезидентом з безпекових питань в Українському союзі промисловців і підприємців (УСПП), головою Української військової варти, Миколою Синюшком, дитячим психологом та співзасновником простору для сімей «Halli Galli» та Василем Кашубою, засновником компанії ГО «Курси першої домедичної допомоги CAB» у Львові, інструктором ВГО «Всеукраїнська рада реанімації (ресусцитації) та екстреної медичної допомоги».
 
Нагадаємо, за добу на Харківщині зібрали понад сотню мін та снарядів.
 
Источник:   МОЗ України
 Тэги:  образование
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