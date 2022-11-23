23.11.2022 11:45 Віталій Хінєвіч

Харківська область отримує безкоштовні дрова

До заготівлі дров залучатимуть потужності інших областей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що за Урядовою програмою Харківській області виділено 66 млн 632 тис. 800 гривень. Наразі проведено розподіл зазначеної субвенції по громадах, кошти перераховані на рахунки 51 із 55 тергромад.

«Доставка деревини до домогосподарств розпочата в Краснокутській громаді відучора. Завершити доставку дров по області планується не пізніше 15 грудня, з повним розрахунком по укладеним договорам до 20 грудня поточного року», - повідомив директор Департаменту захисту довкілля та природокористування ХОВА Андрій Нерета.

За його словами, наразі укладено 49 договорів на закупівлю деревини паливної. Вже доставлено 100 куб м деревини до Богодухівської тергромади, 32 куб м - до Краснокутської.

Для забезпечення потреб населення, яке проживає у населених пунктах деокупованих територій, додатково необхідно близько 169 тис. куб м дров. Вже направлене відповідне звернення щодо необхідності додаткового фінансування до Мінреінтеграції.

Крім того, як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, до заготівлі дров для Харківщини залучатимуть і потужності інших областей.

«Ми будемо звертатися не лише за субвенцією, тому що ми розуміємо - самостійно наші лісгоспи перекрити цю потребу фізично не можуть, вже зараз у них є напруга щодо виконання цього замовлення. Тому будемо звертатися до інших областей та пропонувати заготовляти для нас цю паливну деревину», - зазначив Олег Синєгубов.

Нагадаємо, у середу, 23 листопада, у Харкові та області діють графіки погодинних відключень.