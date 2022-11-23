23.11.2022 09:32 Рита Парфенова

Під Харковом на пожежі загинув 19-річний хлопець

У смт Барвінкове горів приватний будинок, загинув 19-річний парубок.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області.

Пожежа сталася вранці 22 листопада в смт Барвінкове у приватному будинку по вулиці Мічуріна, 82.



Коли рятувальники 61-ї Державної пожежно-рятувальної частини прибули на пожежу, у будинку горіла дерев’яна підлога та домашні речі на площі 4 кв.м. Пожежу локалізували о 8:48, останочно ліквідували – о 9:20.

В результаті пожежі загинув 19-річний молодий чоловік. Причина виникнення загоряння з’ясовується.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 22 по 23 листопада пожеж, спричинених влучанням ворожих снарядів, не зафіксовано.