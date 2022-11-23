Під Харковом на пожежі загинув 19-річний хлопець

У смт Барвінкове горів приватний будинок, загинув 19-річний парубок.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області.
Пожежа сталася вранці 22 листопада в смт Барвінкове у приватному будинку по вулиці Мічуріна, 82.
Коли рятувальники 61-ї Державної пожежно-рятувальної частини прибули на пожежу, у будинку горіла дерев’яна підлога та домашні речі на площі 4 кв.м. Пожежу локалізували о 8:48, останочно ліквідували – о 9:20.
В результаті пожежі загинув 19-річний молодий чоловік. Причина виникнення загоряння з’ясовується.
Нагадаємо, у Харківській області за добу з 22 по 23 листопада пожеж, спричинених влучанням ворожих снарядів, не зафіксовано.
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