    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Під Харковом на пожежі загинув 19-річний хлопець
23.11.2022  09:32   Рита Парфенова

Під Харковом на пожежі загинув 19-річний хлопець

У смт Барвінкове горів приватний будинок, загинув 19-річний парубок.

вогонь пожежа

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області.

Пожежа сталася вранці 22 листопада в смт Барвінкове у приватному будинку по вулиці Мічуріна, 82.

Коли рятувальники 61-ї Державної пожежно-рятувальної частини прибули на пожежу, у будинку горіла дерев’яна підлога та домашні речі на площі 4 кв.м. Пожежу локалізували о 8:48, останочно ліквідували – о 9:20.

В результаті пожежі загинув 19-річний молодий чоловік. Причина виникнення загоряння з’ясовується.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 22 по 23 листопада пожеж, спричинених влучанням ворожих снарядів, не зафіксовано.

 

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, харьков, гсчс
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.11 Надзвичайні події Харків на ранок 23 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС 22.11 Надзвичайні події Військові рф вдарили з РСЗВ по житловим будинкам Харківщини: є поранені (фото) 22.11 Надзвичайні події Харків на ранок 22 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 