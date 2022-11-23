У потрійному ДТП під Харковом загинула жінка

Рятівників викликали, щоб дістати загиблу з салону легковика.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області.
Автомобільна авария сталася 22 листопада близько 15:30 на автошляху Мерефа - Лозова - Павлоград.
У потрійному ДТП зіштовхнулись легкові автомобілі ВАЗ 2109, Москвич та мікроавтобус Volkswagen.
У результаті ДТП загинула 42-річна пасажирка ВАЗу. Її тіло за допомогою спеціального аварійно-рятувального інструменту деблокували рятувальники 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини.
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