23.11.2022 09:03 Рита Парфенова

У потрійному ДТП під Харковом загинула жінка

Рятівників викликали, щоб дістати загиблу з салону легковика.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області.

Автомобільна авария сталася 22 листопада близько 15:30 на автошляху Мерефа - Лозова - Павлоград.

У потрійному ДТП зіштовхнулись легкові автомобілі ВАЗ 2109, Москвич та мікроавтобус Volkswagen.

У результаті ДТП загинула 42-річна пасажирка ВАЗу. Її тіло за допомогою спеціального аварійно-рятувального інструменту деблокували рятувальники 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

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