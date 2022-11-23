23.11.2022 08:49 Рита Парфенова

Обстріл Куп’янська військовими рф: загинули перехожі (фото)

Уранішній обстріл у Куп'янську припав на район житлового будинку та поліклініки.

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, обстріл у місті Купянську стався 23 листопада близько 07:40.



Пошкоджено 9-ти поверховий житловий будинок, будівлю полікліники.



Загинули двоє перехожих - жінка 55 років та чоловік 68 років.



Двоє отримали поранення: одного чоловіка госпіталізували, другому надали допомогу на місці.

Нагадаємо, за добу з 22 по 23 листопада ворог обстріляв щонайменше десять населених пунктів Харківської області.