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23.11.2022  08:49   Рита Парфенова

Обстріл Куп’янська військовими рф: загинули перехожі (фото)

Уранішній обстріл у Куп'янську припав на район житлового будинку та поліклініки.

Новини Харкова: фото обстрілу Куп’янська вранці 23 листопада

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, обстріл у місті Купянську стався 23 листопада близько 07:40.

Пошкоджено 9-ти поверховий житловий будинок, будівлю полікліники.

Загинули двоє перехожих - жінка 55 років та чоловік 68 років.

Двоє отримали поранення: одного чоловіка госпіталізували, другому надали допомогу на місці.

Нагадаємо, за добу з 22 по 23 листопада ворог обстріляв щонайменше десять населених пунктів Харківської області.

Новини Харкова: фото обстрілу Куп’янська вранці 23 листопада

Новини Харкова: фото обстрілу Куп’янська вранці 23 листопада

Новини Харкова: фото обстрілу Куп’янська вранці 23 листопада

Новини Харкова: фото обстрілу Куп’янська вранці 23 листопада

Новини Харкова: фото обстрілу Куп’янська вранці 23 листопада

Новини Харкова: фото обстрілу Куп’янська вранці 23 листопада

Новини Харкова: фото обстрілу Куп’янська вранці 23 листопада

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, купянск, агрессия россии
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