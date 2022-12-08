08.12.2022 13:05 Віталій Хінєвіч

На Харківщині реалізовували рибу без дозвільних документів

Інспектори провели сумісний виїзд з представниками Управління Державного агенства меліорації та рибного господарства у Харківській області у місцях можливої реалізації водних живих ресурсів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державну екологічну інспекцію у Харківській області.

Повідомляється, що за результатами проведених заходів було виявлено 9 осіб порушників, які здійснювали реалізацію водних живих ресурсів не маючи на те відповідних документів.

В результаті злагоджених дій вдалося попередити дані правопорушення.

Водні живі ресурси у кількості 190 кг риби та 15 кг раків, на які була відсутня документація були вилучені а на порушників складено протоколи за ст. 88ˡ КУпАП за порушення порядку придбання чи збуту об’єктів тваринного світу, подальший розгляд цих справ буде вирішуватися у судовому порядку.