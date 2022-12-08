На Харківщині реалізовували рибу без дозвільних документів

Інспектори провели сумісний виїзд з представниками Управління Державного агенства меліорації та рибного господарства у Харківській області у місцях можливої реалізації водних живих ресурсів.
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Краще обійтися без таких слів, як «начебто», «ніби» і «може бути» – сьогодні день конкретності та чіткості, решта не актуальна.
Весь день у Харкові буде хмарним. Вранці очікується сильний сніг, вдень і ввечері - дощ зі снігом.
Щорічно 8 грудня відзначається Міжнародний день художника.
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