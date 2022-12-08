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08.12.2022  13:05   Віталій Хінєвіч

На Харківщині реалізовували рибу без дозвільних документів

Інспектори провели сумісний виїзд з представниками Управління Державного агенства меліорації та рибного господарства у Харківській області у місцях можливої реалізації водних живих ресурсів.

риба
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державну екологічну інспекцію у Харківській області.
 
Повідомляється, що за результатами проведених заходів було виявлено 9 осіб порушників, які здійснювали реалізацію водних живих ресурсів не маючи на те відповідних документів.
     
В результаті злагоджених дій вдалося попередити дані правопорушення.
 
Водні живі ресурси у кількості 190 кг риби та 15 кг раків, на які була відсутня документація були вилучені а на порушників складено протоколи за ст. 88ˡ КУпАП за порушення порядку придбання чи збуту об’єктів тваринного світу, подальший розгляд цих справ буде вирішуватися у судовому порядку.
 
Нагадаємо, у Харківській області проводять операцію «Новорічна ялинка».
 
Источник:   Державна екологічна інспекція у Харківській області
 Тэги:  происшествие, харьков
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